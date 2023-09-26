26/09/2023
中秋節快到！秋老虎發威天氣仍熱騰騰！DIY應節素食：花好月圓薯薯餅
李美怡 Cathy Lee
李美怡 Cathy Lee
喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。
走肉廚房
本欄逢周二更新
秋分過後，中秋快來報到。爺爺說，慢慢變涼了，要小心穿衣免著涼。只是…… 中午走在路上，熱氣騰騰的，一點清高氣爽的秋意都沒有。短袖依舊管用的天氣，哪需要多拿件薄外套出去呢？沒想到，出門前，爺爺冷冷的回說，別忘了秋老虎，也順路跑過來喔！？
秋老虎是民間對氣候變化的俗稱，大概是形容立秋過後的天氣。他們說如果立秋不下雨的話，往後的日子，9月10月之交，會非常炎熱。早忘記立秋（8月8日）當天，有沒有下雨了，只知道來到9月底，氣溫還是徘徊27-30度，冷氣和電風扇還是不能缺。
秋高氣爽，是郊遊和烤肉（BBQ）時。這陣子，秋老虎發威下，爬山別忘了備足夠的水和防曬用品。至於烤肉呢？多等半個月再說吧？！偏偏中秋，很多家庭都愛烤肉去。走在路上，看著在店家門口，高興地烤起肉的民眾，心裏由衷地佩服，這樣邊流汗邊烤肉，真的好玩嗎？
中秋當天，怕熱不烤肉的，吃月餅也不錯（欵，中秋傳統本來不就是吃月餅的嗎？！）。假如吃膩了，可以考慮做些既好吃又有花好月圓之美意的。那，弄份「花好月圓薯薯餅」，覺得如何？