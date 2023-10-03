秋天養生｜中秋過後是吃百合養身之時！今期素食譜：雜菇清炒馬蹄百合片

超級月亮、藍月亮、圓月亮……高掛半空的它，淡定地按照自己的軌道走著。由於月球繞地球公轉的軌道是橢圓形的，有時候，月球經過地球的近一點，看起來就會大一點，這正是所謂的「超級月亮」。月亮不會發出藍色的光，是在同一個月份中出現的第二次滿月，被稱為「藍月亮」。

不只月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，嚴格來說，月球並不是完全圓形，受自轉和地球公轉的影響，月亮是扁球體的，傾向橢圓形，中間稍微扁平，有點像雞蛋。所謂圓月，指的是在太陽的照亮下，相對呈圓形的一面朝向指地球，投射入眼簾，成了一輪圓月掛天上。

滿月，又稱望月，每月農曆十五日前後出現。今年中秋夜，天朗氣清，皎潔的月亮清淅可見。即便是翌日，追月日的清晨，乳白色的月亮，仍戀戀不捨，淡掃娥眉的高掛在天空上，靜候著太陽東升，緩緩的落幕暫別。然後，十六、十七、十八……回到初一，再回到十五時。

不知道故鄉的月亮是否份外明，亦不知道月亮有否照床前。月亮，管我們看不看得見，它依舊年年月月日日的，照亮著漆黑的夜空，以走過太陽烘熱的白天。有空，於歸家的路上，可別忘抬頭跟它說聲hello。

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