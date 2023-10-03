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03/10/2023

秋天養生｜中秋過後是吃百合養身之時！今期素食譜：雜菇清炒馬蹄百合片

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　超級月亮、藍月亮、圓月亮……高掛半空的它，淡定地按照自己的軌道走著。由於月球繞地球公轉的軌道是橢圓形的，有時候，月球經過地球的近一點，看起來就會大一點，這正是所謂的「超級月亮」。月亮不會發出藍色的光，是在同一個月份中出現的第二次滿月，被稱為「藍月亮」。

 

　　不只月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，嚴格來說，月球並不是完全圓形，受自轉和地球公轉的影響，月亮是扁球體的，傾向橢圓形，中間稍微扁平，有點像雞蛋。所謂圓月，指的是在太陽的照亮下，相對呈圓形的一面朝向指地球，投射入眼簾，成了一輪圓月掛天上。

 

　　滿月，又稱望月，每月農曆十五日前後出現。今年中秋夜，天朗氣清，皎潔的月亮清淅可見。即便是翌日，追月日的清晨，乳白色的月亮，仍戀戀不捨，淡掃娥眉的高掛在天空上，靜候著太陽東升，緩緩的落幕暫別。然後，十六、十七、十八……回到初一，再回到十五時。

 

　　不知道故鄉的月亮是否份外明，亦不知道月亮有否照床前。月亮，管我們看不看得見，它依舊年年月月日日的，照亮著漆黑的夜空，以走過太陽烘熱的白天。有空，於歸家的路上，可別忘抬頭跟它說聲hello。

 

下一頁：即睇素食譜「雜菇清炒馬蹄百合片」點做

 

 

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