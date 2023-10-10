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10/10/2023

從頑皮小犬講到小丸子！今期素食譜：番茄汁煮花椰菜小丸子

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　小犬，一點也不小。沒有牽縄的小犬，瘋狂地奔跑於蘭嶼上，全島多天沒了水、電、和通訊，強風豪雨成災，家園農地一片狼藉。帶來的17級強陣風，吹走了屋頂的廣告板，翻倒了卡車和樹木。每秒95.2米的風力，亦讓小犬擠進了世界氣象觀測史的第三名，緊隨1934年風力達每秒103.3米的溫帶氣旋其後。

 

　　小明，老是常出現。申請書的範本上，小明常霸佔姓名欄。每當坐火車蜎山窿（穿過隧道）的時候，小朋友愛喊著「小明，小明小小明…… 」。笑話大全中，總喜歡找小明參與演出。就連智力測試題「小明爸爸的三兒子叫甚麼名字？」中、小明的爸爸亦忍耐不住帶著另外兩名兒子大毛和二毛來粉墨登場。

 

　　小犬，一點也不可愛。本以為奔走蘭嶼過後，會體力散盡，威脅變弱；沒想到來到香港附近，精力迅速回復，在相差不到7小時內，接連發出8號和9號的颱風熱帶氣旋警報。雖然小犬不打算登陸，卻客氣地帶來了狂風暴雨作伴手禮。過去周日下午至晚上，多處地區陸續出現大驟雨且吹起十級風來。

 

　　小丸子，並不是漫畫人物，是包裏著章魚的，是放在甜湯裏的，甚至是與白花椰菜混在一起的美食。小丸子，簡單易做，不需要工具，只要將餡料揉搓成一顆顆細小的圓形就是了。小丸子，也很百搭，配合不同的材料，或醎或甜，隨君喜歡。還不馬上去做份醬汁香濃，且吃後精神充沛的「番茄汁煮花椰菜小丸子」？！

 

下一頁：即睇素食譜：「番茄汁煮花椰菜小丸子」點煮？

 

 

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