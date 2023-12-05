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05/12/2023

忙碌過後讓自己小休片刻！今期素食譜：蒜香番茄紅蘿蔔湯

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　那個陽光正盛的下午，一個人躺在沙發上，不知不覺就睡著了。醒來的時候，感到有點微涼，趕快起來泡了一杯熱茶。沒想到，是不是這一段子，舟車勞頓，四處奔走，就這樣不小心的，身體發出的感冒的訊號，勒令我要乖乖的躺在家裏休息。

 

　　狀況還沒有發生的時候，為了弄好身邊的事情，為了安頓周遭的人，我們都不為意的，把事情，把別人放在前面。不計較日夜顛倒，耗盡身體的機能，努力的把人和事情喬好。慶幸的，有時候，忙碌過後，身體撐了過去，沒甚麼異狀；但有時候 …… 會不小心被推倒了。

 

　　上一次，是甚麼時候，好好的待在家，看看那盤幾近枯掉了的花？甚麼時候，好好的待在家，收拾收拾那張放滿了文件的書枱？上一次，好像是大半年前的事情了？！終於，今天，生病的身體，給予了我一個寶貴的機會，好好的把專注力，放回自己身上，安靜地待在家裏，面對自己，小休一下。

 

　　偶然來的小休，請好好把握。如果累了，請休息片刻，別累壞自己喔～

 

下一頁︰即睇素食譜「蒜香番茄紅蘿蔔湯」點整！

 

 

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