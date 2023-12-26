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26/12/2023

聖誕2023｜為Boxing Day增添儀式感！今期素食譜：濃香淮山醬汁拌雜菌薯角

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　有說，傳統上，教會在聖誕節時分，把奉獻箱打開，將當中的奉獻，分發給有需要的基層。這個做法，跟另外一個傳說類同，有說聖誕節的時候，屋主會準備一些箱子，把食物呀、禮金呀、布料等等物資，放進箱子裡，作為聖誕禮物送給傭人們。就是這樣，各式各樣的箱子，大大小小類似的做法，造就了今天的「節禮日」 Boxing Day。

 

　　小不點，很期待Boxing Day，早早把襪子釘在床頭，希望聖誕節的當天，能夠收到心儀的禮物。初初父母不解，沒有為小不點準備了什麼。後來，大概是被這個小不點絮絮諗太久了吧？某一年的聖誕節，一份小小的卡通月曆，出現在聖誕襪子裡。心願終償，小不點滿心歡喜的坐在聖誕樹前，Boxing Day當天，狠狠地把禮物拆開。

 

　　年月過去，小不點不再小。回想起來，長大以後，沒什麼特別的為自己安排聖誕禮物，亦很久沒有刻意的在Boxing Day裡，儀式感地拆禮物了。於是，把心一橫，管它今天多忙碌，有再多的事情要處理，大不點利用中間空檔的時間，走進百貨商場裡，買了一份小飾品。雖然這是一份不值錢的小東西，但是不知怎的，這一刻，聖誕和暖感湧來，有種說不明白的興奮。

 

下一頁︰即睇素食譜「濃香淮山醬汁拌雜菌薯角」點整！

 

 

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