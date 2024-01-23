氣溫急跌｜屋企歎暖笠笠素菜煲！含鈣鎂鐵海茸管可增強免疫力！今期健康素食譜︰香葱雜菌豆腐煲

今天晚上的氣溫，確實比昨天的來得冷。據報導，明天起，我們將會迎來降到7度，極寒冷的氣溫。上一次低於10度的日子，是去年還是前年了？記得，小時候，總是期待10度以下氣溫的到來，可以滿心歡喜的穿著棉襖上學去。現在的學生，應該不會穿中式棉襖的吧？（笑）

外面天寒地凍，火鍋店內卻熱血沸騰。不得不佩服百元小火鍋店的「發明」，不用湊夠人數，不必要三五成群，一人便能成行。就是一人一鍋，想叫甚麼配搭的火鍋套餐也可，任君選擇。這種叫人讚嘆的商業奇才，確實「拯救」了不少獨自待在城裏，狐獨的待在辦公室加班作戰，歸家途上冒著寒風餓著肚皮的上班族。

10度以下，海拔800公尺以上的太平山、合歡山和玉山等上，有一群追雪族正冒著嚴寒的氣溫，穿著厚厚的冬衣，靜待著日出的到來，期待著飄雪從天而降。雪，對北方人來說，是冬天的必備物（甚或是懊惱的事），但是，對於生在亞熱帶地區的人來說，哪怕只有一丁點的飄雪，已經教人興奮不已。

對呢，小時候，10度以下，你們有跟同學們互相玩過「張嘴哈氣」嗎？

香葱雜菌豆腐煲（2人份）

時間：35分鐘

材料：

板豆腐 1塊／鮮香菇 8顆／鮮木耳 1大塊／乾海茸管 半飯碗／生薑 1塊／青葱 1束

調味：

豉油（醬油） 2湯匙／鹽 半茶匙／糖 1湯匙／麵鼓（味噌）1湯匙／麻油 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／湯匙／茶匙／蒸鍋／筷子／木舀／廚房紙巾／砂鍋

步驟：

1. 薑塊刨皮，沖洗後切成絲。

2. 洗淨葱後，切去根部，切成段。翻開葱段，再直切成絲（如圖）。

3. 用熱水泡浸乾海茸管15分鐘（如圖）。

4. 將泡好的海茸管切成條（如圖）， 待用。

5. 將鮮香菇切成厚塊；蒂則保留，並切開（如圖）。

6. 將鮮木耳切成小塊（如圖）。

7. 用廚房紙巾吸走板豆腐塊多餘的水份，切成小方粒，然後以中火蒸10分鐘（如圖）。

8. 以中火預熱砂鍋，放入步驟1和2，炒香。

9. 倒入2湯匙的食油，放入步驟4，繼續以中火炒一炒。

10. 加入步驟5，再加入已經調了半茶杯清水的調味料，炒拌均勻，蓋上鍋蓋，以中火煮15分鐘。

11. 打開鍋蓋，加入步驟6和7，炒拌均勻（比較乾的話，適時加入1湯匙的清水）。蓋上鍋蓋，以中火多煮5分鐘。

筆記：

1. 海茸管含增強免疫力的維生素A、B6， 鈣、鎂和鐵質等。

2. 木耳屬菇類，菇類有高分子多醣體，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 菇類有高分子多醣體，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 青葱有提升免大力的槲皮素。

5. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

6. 生薑的抗氧化力高於蔬果，可以防衰老、促進血液循環、增加免疫力。

7. 蔬果全部要徹底洗淨。

8. 每次煮食和進食前，請徹底洗手。