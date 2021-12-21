卵巢早衰或喪失生育能力！空氣污染、護膚品化學物都是元兇？中醫︰針灸+按3大穴位調理！

佳節當前，與Yoyo 相約飯聚，順便逛逛街，誓要去，入啲衫。

甫坐下，見Yoyo 面色不華，也心知不妙。

Yoyo急不及待將口罩脫下，並說：「譚博你看，10多度的天氣我也額頭冒汗，經常覺得面、額很熱，耳朵嗚嗚作響，很煩厭。面色差到連自己照鏡時也感到反胃，逛街買衫拼衣上身，甚麼顏色也感到失色。近兩個月，月經延遲又量少，究竟我出現甚麼事呢？」

經詳細診斷後，我答：「你出現卵巢早衰。」

Yoyo瞪大雙眼，並問道：「卵巢早衰？是甚麼一回事？」

我答：「卵巢是女性特有的性器官，是女生的『種子庫』。 這個庫儲備著女性未來的生育能力。胎兒時期，倉庫基本形成，但卵泡會逐漸消耗，到青春期大約剩30萬~40萬個。35歲時大概還有2.5萬個。 此後，卵巢加速退化，到絕經期僅剩下1000個左右。

卵巢早衰，就是卵母細胞提前耗盡，女性在大約40歲前卵巢活動喪失的臨床綜合徵狀，在醫學上稱為：早發性卵巢功能不全。

卵巢早衰要盡快治愈，否則卵巢儲備一旦耗竭，很難恢復。

目前，臨床上明確的卵巢早衰病因包括五方面：

1.遺傳因素佔20%~25%，包括染色體異常和基因變異。

2.醫源性因素，指醫療過程中所引發的卵巢功能損傷，包括：手術、放療和化療。 手術或疾病本身引起卵巢組織缺損或局部炎症、影響卵巢血液供應而導致卵巢早衰。

3.環境因素，如PM2.5大氣污染、常用的護膚品中含有的化學物質等，可能會損傷卵巢功能，導致卵巢功能提前衰退。

4.感染因素，痢疾桿菌、帶狀皰疹病毒、麻疹病毒、鉅細胞病毒感染及嚴重的結核性、淋菌性或化膿性盆腔炎等可破壞卵巢組織，造成卵巢功能減退。

5.不良生活方式，如：熬夜、抽煙、喝酒、不科學減肥等，也可能影響卵巢功能。

卵巢早衰的症狀與發病特點，與中醫學的『月水先閉』、『經水早斷』諸症相吻合。 卵巢主要發揮生殖與內分泌功能，卵巢功能衰退，卵泡數量和質量逐漸下降、卵泡提前耗竭，可導致受孕率降低、流產風險增高，甚至會導致生育能力喪失。 所以，卵巢早衰而出現提早衰老，更是理所當然。 」

Yoyo緊張地問：「是否一出現這個病，就會容易額、面出汗和面黃呢？」

我答：「中醫分型如下:

1.腎虛精虧型： 患者表現為月經初潮時間較遲，經量少，顏色淡紅，逐漸發展為經閉，同時伴隨著腰膝酸軟，眩暈耳鳴，口乾，手足心熱，或潮熱汗出等症狀，舌苔表現為舌淡紅少苔。

2.氣血虛弱型： 患者主要表現為月經延遲，經量少，顏色淡，逐漸發展成經閉，同時伴隨著面色不華，頭暈乏力，健忘失眠，毛髮以及肌膚缺乏光澤，氣短懶言等症狀，舌淡，脈虛弱無力。

3.氣滯血瘀型： 患者表現為經期先後不定，逐漸發展至閉經或突然經閉，同時患者還會心煩易怒，伴隨著胸脅、乳房、小腹等部位脹痛，舌暗有瘀點。

4.痰濕凝滯型：患者主要表現為月經推遲，逐漸發展至經閉，同時還會伴隨著帶下量多色白，形體肥胖，脘腹脹悶，倦怠，食少，嘔惡，舌苔白膩。 」

Yoyo緊張地問：「有甚麼方法可以盡快治療？」

我答：「針灸。

針灸治療可以分為2大類:

(1)虛証：治療時要使用養血調經的原則。 可用主穴包括了：足三里、關元、歸來，配穴要根據實際狀況選擇，比如表現為氣血不足的患者，可以同時針灸胃俞、氣海、脾俞；肝腎不足症狀嚴重的患者，可以加腎俞、肝俞；伴隨著潮熱盜汗症狀的患者可同時針灸太谿穴；伴隨著心悸的患者應該加入內關穴；如果表現為納呆者，可以同時針灸中脘。 具體操作方法：使用毫針採取補法，同時結合艾灸。

(2)實証：在治療時應該採用活血調經法。 可選取的主穴：中極、三陰交、歸來。 配穴選穴方法：如果伴隨著氣滯血瘀症狀者，可以同時針灸血海、合谷、太衝；有痰濕阻滯症狀的患者，加陰陵泉、豐隆；伴隨著寒凝症狀的患者，加：命門、腰陽關；如感覺胸脅脹滿的患者可同時針灸的穴位為內關。 針灸方法為毫針瀉法，而表現為寒濕凝滯的患者需同時配合艾灸法。 」

Yoyo 續問：「平時怎樣護理？」

我答：「平時可以自行按壓穴道護理:

1、按揉血海穴：其位置在膝蓋骨內側上緣往上約3橫指寬的地方，在按摩的時候應該取坐位，然後將自己的雙手拇指指腹分別的放在兩側的血海位上面，用力按揉3分鐘，每日4次，以局部有酸脹感為宜。

2、按揉氣海穴：其位置在肚臍下約2橫指寬處，按摩的時候注意仰臥或者是座位，用自己的右掌根至於氣海穴，然後左手掌疊放於右手手背上面，以順時針方向按揉3分鐘，每日4次，揉至發熱為宜。

3、按揉關元穴：其位置在臍下中3寸，按摩的時候可以仰臥或者是坐立，讓自己的食指或者是中指順時針方向按揉關元穴3分鐘，然後再點按半分鐘，每日4次，以局部出現酸脹感為度。 」

Yoyo續：「我自問懶惰，都是交給你針灸算吧，既可美容又可以調理身體，一舉兩得。」