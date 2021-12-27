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27/12/2021

佳節食滯胃脹痛！中醫：5種食物可助改善；加埋針灸兼提升臟腑功能

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  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    本欄每周五更新

    美女中醫

　　佳節期間因為各種聚會，餐桌上美食也增加不少，許多人很容易導致積食出現。

 

　　說起「積食」，相信很多人都不陌生，尤其是對於有孩子的家長，那可能是很多家長司空見慣的場景，主要表現是患者胃口變差、腹脹、腹痛、胃痛，甚至噁心、嘔吐，又或腹瀉，亦可見便秘、睡眠質素變差、心情煩躁和炆憎等，表現繁多，病況因人而異。

 

　　中醫學稱積滯為食滯證、積滯證。

 

　　積滯是因暴飲暴食、飲食過多，食物不能被正常消化，積存留滯於胃腸，導致脾運失司，胃失通降，所引起的一種常見脾胃病證。 一年四季皆可發生，發病率較高，小童多見，成人也不少。 常在感冒、洩瀉、發熱、咳嗽、疳證中合併出現， 也可單獨出現。

 

　　食積日久，會造成人體氣血不足，孩子營養不良，甚至影響生長發育。 對於成年人一樣會引發胃病和氣血、臟腑失調的疾病。

 

　　佳節大餐中少不免多吃一些難消化的食物，臨床上很多病友也詢問，過節時，有甚麼食品需要注意。 其實，我們要注意的，主要有：容易產氣的食物、油炸食品、具有刺激性的食物、含有高纖維的食物，具體如下：

 

第一、易產氣的食物。

 

　　容易產生氣體的食物有：馬鈴薯、番薯等薯類，還有洋葱、西蘭花等蔬菜、乳製品和碳酸飲料。以上食品，吃太多都會導致胃腸脹氣或消化不良。

 

第二、油炸食品。

 

　　比如：炸雞、炸薯條、炸洋葱圈。 油炸食物中含有大量的油脂，難以消化，容易增加腸胃的負擔。

 

第三、具有刺激性的食物。

 

　　包括：辛辣、麻辣、過冷、過熱的食物，還有咖啡和濃茶等，都容易刺激胃黏膜，影響脾胃消化和吸收功能。

 

第四、含有高纖維素的食物。

 

　　包括：穀類中的粗糧，還有一些綠色的蔬菜，比如：韭菜、芹菜、油麥菜等。

 

　　如果食滯欠胃口、肚子脹可以吃以下食物助消化：

 

 1、山楂

 

　　山楂色紅入血，可以消除肉食性的積滯，同時還可清理血管內的過多脂肪酸。 而且，山楂味酸，有極佳促進消化的功效。當肚子脹氣時也可以用適量山楂來泡茶，從而促進消化，減少脹氣。

 但月經期間、孕婦、脾胃虛弱或有胃酸分泌過多、胃潰瘍者就不適宜。

 

 2、奇異果

 

（網上圖片）

 

　　奇異果中富含的膳食纖維幾乎是水果裡最優質的，這些食用纖維能夠幫助人體腸胃消化，吸附和帶走腸道內的很多有害物質及油膩脂肪，具有很好的清熱降火、潤燥通便的作用。

 

　　奇異果屬性偏寒，體質虛寒者不宜。

 

 3、蘋果

 

　　蘋果中含有的有機酸（如蘋果酸等），具有促進腸道蠕動的功效。蘋果中含有的水溶性纖維（如：果膠）具有保護腸道黏膜、活化腸內有益菌、調整胃腸功能的功效。因此，常吃蘋果可起到清理腸道和預防便秘的作用。

 

　　唯獨脾胃虛弱或消化不良者不適宜。

 

　　還有一些食物可以緩解胃氣脹痛：

 

生薑：有助提升消化作用。

 

　　適量吃點生薑或泡生薑茶，可以減輕胃脹氣的不適。加上生薑具有殺菌作用，可以搭配大蒜共同食用，不僅可以治療胃脹氣，同時也起到殺菌和抗癌作用。

 

　　濕熱體質或陰虛者不宜。

 

薄荷茶：它能緩解脾胃不適、安神醒腦、清火明目，同時可放鬆神經和改善疲勞。 在出現胃脹氣以及伴隨乾嘔症狀時，可以多喝薄荷茶來緩解胃脹氣以及嘔惡等情況。

 

　　不過，體質虛寒的人就不建議喝薄荷茶，以免傷及陽氣，或會引起腹瀉。

 

（網上圖片）

 

　　中醫認為食滯、消化不良、胃脹氣或任何腸胃不適都可以通過針灸來處理，可達立竿見影之效，任何體質皆適宜。

 

　　針刺：內關穴、中脘穴、天樞穴、足三里穴、氣沖穴、外陵穴等，平補平瀉手法，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程。 除了有效處理胃腸不適外，還可調理身體，提升臟腑功能，讓大家在佳節中繼續再食，一舉數得。

 

 

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