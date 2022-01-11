長期氣血失調、臟腑失和引發子宮肌瘤！針灸結合中藥有得醫！9種食物少食為妙！

Pancy 因月經先後不定期進行檢查，結果發現子宮肌瘤，遂來求診。

Pancy 問：「譚博你好，甚麼是子宮肌瘤？子宮肌瘤成因是甚麼？又有哪些症狀呢？知你是腫瘤科的，請問子宮肌瘤算是腫瘤的一種嗎？」

我答：「子宮肌瘤屬於中醫『癥瘕』的範疇，認為其發病的主要原因是：長久『氣血失調』及『臟腑失和』，痰、鬱、瘀等聚結胞宮所致。

1.氣滯血瘀：因情志抑鬱致肝氣鬱結，肝功能不暢，使氣滯致血瘀，積於子宮成癥瘕。

2.氣虛血瘀：因女性多產、房勞，長期體力透支，氣虛血弱，損傷腎氣，腎虛則衝任不充，血海失司，舊血瘀滯於胞宮，日久積而成症。

3.痰瘀互結：月經後或產後胞脈空虛，濕熱之邪客於胞宮，與血搏結。 或脾虛生濕，流注於下焦，濕蘊化熱，濕熱之邪阻滯氣機，血行瘀阻，濕熱瘀血互結於胞宮，日久而發病。

4.寒凝血淤：女性產時或產後機體虛弱，加之寒濕之邪乘虛侵入胞脈。 或由於經期冒雨涉水，過食生冷刺激之物，導致寒凝血滯，瘀阻胞宮日久而發病。

5.陰虛肝旺：長期血虛、陰分不足，加上情緒起伏不定或是產後可使氣血更瘀。 血瘀積聚於子宮逐漸形成積聚、癥瘕。

其症狀為：

1.氣滯型

症狀：小腹脹滿，積塊不堅，推之可移，或上或下，痛無定處。 舌苔薄白而潤。

2.血瘀型

症狀：胞中積塊堅硬，固定不移，疼痛拒按，伴有面色晦暗，肌膚乏潤，月經量多或經期延後，口乾不欲飲。 舌紅，邊有瘀點。

3. 痰瘀互結型

症狀：下腹部包塊，時有作痛，按之柔軟，帶下較多。

偏寒者帶下色白質黏膩，形體畏寒，胸脘滿悶，小便多，舌暗紫，苔白膩。

偏熱者帶下色黃質黏膩，有臭味，甚則如膿，胸悶煩躁，發熱口渴，尿少色黃，舌紅苔黃而膩。

4. 陰虛肝旺型

症狀：陰虛同時兼有火旺之證常見月經先期，經行血崩或漏下不止，胸中灼熱，或下腹內覺熱，乳頭癢或刺痛，或乳房脹痛牽及腋窩，經後赤白帶下，或黃白相雜，舌紅，苔少津或薄黃。

子宮肌瘤屬於婦科腫瘤的一種。 」

Pency 續：「甚麼體質人士容易有子宮肌瘤？即使調理後易復發嗎？」

我答：「氣滯、氣虛、痰瘀、寒凝和陰虛肝旺等體質較為容易出現子宮肌瘤。體質調理好，當然會大大減少復發的可能性。 」

（網上圖片）

Pency輕托香腮，突然想起甚麼似的，問道：「通常如何發現自己有子宮肌瘤？延誤求醫的情況時常發生嗎？」

我答：「通常當月經出現異常，如：痛經、經量突然增多、月經血塊增多和月經先後不定期等，便會跑去做婦檢，於是便發現患上子宮肌瘤了，亦有些是例行婦科檢查而發現的。」

Pency：「中醫會如何治理子宮肌瘤？有個案不做手術都可治好子宮肌瘤嗎？」

我答：「一般會針灸結合內服中藥去治療子宮肌瘤，當然有。」

Pency大喜，續問：「可以怎樣做？」

我答：「針刺：子宮、卵巢和三陰交等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程，同時配合內服中藥，固本培元。」

Pency 鬆口氣：「有得醫就放心多了。有沒有要忌口的？」

我答：「當然有：

1、忌避孕藥

子宮肌瘤患者不能服用口服避孕藥，最好使用避孕套等方式。 由於避孕藥中大多含有為雌、孕激素，對於肌瘤來說大為不利。

2、忌花生

花生中的維生素K能起到止血功效，有利於輔助治療多種出血性疾病。 但是子宮肌瘤患者卻不能食用花生，維生素k的止血凝血功能有可能造成子宮肌瘤內部凝血。

3、忌燒烤、油炸、醃製的食品

對於子宮肌瘤患者來說，盡量要吃新鮮的、平淡的食品，不要吃油炸、油膩的食品，罐頭食品也要杜絕，這些食品對於健康都沒有甚麼好處。

4、忌桂圓

我們都知道桂圓具有很好的補氣養血功效，但它卻是子宮肌瘤患者應該拒絕的食物，子宮肌瘤患者食用桂圓容易增加子宮肌瘤血流量，為腫瘤生長提供更多的營養物質，加速肌瘤生長，從而導致病情加重。

5、忌刺激性食物

生活中常見的刺激性食物即辣椒、花椒、油脂食品、生薑、大葱等食物，子宮肌瘤患者食用太多此類食品，會對子宮形成刺激性，嚴重的話會加重病情。

6、忌蜂王漿

蜂王漿中的雌性激素含量豐富，而子宮肌瘤發病恰好與雌激素水平有一定聯繫，因此子宮肌瘤患者應該禁食蜂王漿，以免攝入了過多雌激素，導致子宮肌瘤生長加速，病情變得更嚴重。

7、忌高脂肪飲食

雌激素不穩定是誘發子宮肌瘤的重要因素，因為子宮肌瘤對激素變化敏感，因此應減少攝入高脂肪食物，比如：羊肉、蝦、蟹、鰻魚、鹹魚、墨魚等，以免促進雌激素增長，引發子宮肌瘤。

8、忌紅棗

紅棗歸脾胃經，具有很好的補中益氣、養血安神的功能，但正是由於紅棗的補血功能，容易刺激子宮肌瘤生長，加快肌瘤生長的速度，吃紅棗不但沒有滋補功效，反而對病情沒有幫助。

9、忌阿膠

和紅棗桂圓一樣，阿膠也被奉為美容養顏、補血養氣、潤燥止血的滋補聖品，但是這種高熱性食物同樣容易刺激子宮肌瘤，因此患者應該禁食。」