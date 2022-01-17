戴口罩明顯 | 眼睛凹陷太顯老！脾胃差、經常捽鼻、戴厚重眼鏡都關事？中醫針灸使得！

疫情第五波在農曆新年前殺到，意味著我們的口罩人生仍要繼續。 加上美容院需要暫停營業，所以一眾愛美人士都紛紛跑到我診所要求針灸美容來保持靚靚樣示人。 口罩生涯下，要求變靚的部位當然離不開靈魂之窗，尤其是要求處理眼睛凹陷的人近一年更是節節上升，Alice 便是其中一人。

（圖片來源︰Pexels）

Alice 問：「譚博你好，我以前經常要用深色眼影來掩蓋眼部水腫，但不知何解，近兩年眼框反過來變得凹陷，用遮瑕膏來遮蓋黑眼圈時，眼肚下深深的眼框凹陷永遠遮蓋不了，讓我顯得增老十年。從你中醫美容學角度來看，何解會出現眼框凹陷呢？眼睛是靈魂之窗，也是眾人矚目的焦點。在我來看，眼睛往往是得分第一個魅力點，所以，我實在接受不了眼睛凹陷的問題。

我答：「 隨著年齡增長，眼睛周圍便開始出現不平滑和老化的現象。除了大家最常討論的眼袋之外，有些人卻是在進入中年之後，眼眶內的脂肪漸漸被吸收而使眼球陷入眼眶之中。當然，有些人在年輕時，若果在眼部手術時切除過多的肌肉或脂肪，也會立即或日後變成眼睛凹陷，而且使雙眼皮變的更寬。

這時，我們稱之為骨髏化的眼睛或 Sunken socket syndrome。 因為年輕的眼睛應該是飽滿的。 若是眼睛周邊脂肪被吸收或萎縮，使眼睛凹陷空洞化，就會使人看起來疲憊及老態。 若果萎縮更厲害的時候，甚至會造成眼睛位置的不正常。 所以眼睛凹陷的問題其實非常需要重視。

從中醫美容學角度來看，眼框凹陷的原因如下：

1.氣血虛弱：若果本身氣血功能欠佳，眼周的肌肉和脂肪便無法好好建立起來，於是乎便會出現眼框凹陷，甚致顯得衰老的病容貌。

2.肝氣鬱結：若果經常情緒不穩、勞氣、心急、炆憎和長期壓力等，都會出現肝氣鬱結和肝火上升。 肝開竅於目（即肝的狀態反影在雙眼中），若果肝氣循環欠佳而出現鬱結滯留，雙目便失去濡養。 再加上肝火上升，肝火將雙目營養物質燒乾，所以經常炆憎、勞神的人更容易變得眼框凹陷。

3.脾胃欠佳：若果脾胃消化能力欠佳，便會影響營養的吸收，繼而出現氣血虛衰。 自身氣血功能都不足，那有能力去滋養雙目，結果眼框不但深深的凹陷，還會出現病容貌。

4.結構移位：若果平素有鼻敏感及經常大力捽鼻的習慣、經常佩戴厚重的眼鏡和顴骨移位等，都會令到眼周骨快結構變形或移位，繼而影響眼睛周圍的血管供血與循環。 供血不足，循環欠佳，眼框凹陷更是必然的事。 」

Alice 續問：「我姐姐就是曾經做下眼袋切除手術，之後出現嚴重凹陷，唯有打填充。但填充物料吸收不均勻，結果雙眼周圍的眼皮凹凹凸凸的，異常後悔，所以我才不敢去注射填充。你有辦法可以幫到我嗎？」

我答：「總的來說，眼框凹陷最大的殺手是身體老化、衰退及手術過度，你看看嬰兒有幾多個會出現這個情況？大部份的人若不是在年老時過胖，就多數會出現眼周圍的脂肪萎縮，因而變成眼眶凹陷，當然，近年多見年輕化趨勢。

另外，就是在做眼部手術時切除過多的脂肪及肌肉而造成眼眶凹陷，也有些由於眼部外傷所造成的肌肉、脂肪缺損，而外傷後或手術醫療後也常常會造成日後的脂肪被吸收和萎縮。

至於中醫美容學，可以用針灸去處理這個問題。

針刺：睛明、陽白和四白等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程，便可有助強化眼周氣血功能，從而提升眼周脂肪與肌肉的健康狀態。 」

Alice大喜，續問：「除了我之外，姐姐還有得救嗎？她是手術後遺症⋯⋯」

我答：「當然可以。」