外邪、飲食失調、過勞都會令全身水腫！你屬陽水定陰水型？中醫針灸、自己按穴都Work！

春光明媚，佳節當前，還未來得及大快朵頤，已被疫情第五波影響，很多朋友都逼住Work from Home。或許久坐少動的關係，令一眾好友們都出現水腫不適，Cara便是其中一人。

Cara說：「譚博你好，近日覺得自己水腫厲害，一向穿開的褲子就算勉強穿得上，但是腰部鈕扣也扣不上，手握拳頭也覺得手指腫脹，面脹、眼肚鬆，疫情關係雖然要在家工作，但也不得不抽時間過來找你求救！究竟甚麼原因導致如此腫脹呢？用你的方法能否盡快解決呢？」

我答：「水腫是指因感受外邪，飲食失調，或勞倦過度等，使肺失宣降通調，脾失健運，腎失開合，膀胱氣化失常，導致體內水液瀦留，氾濫肌膚，以頭面（包括雙下巴）、眼瞼、四肢、腹背，甚至全身浮腫為臨床特徵的一類病證。

（網上圖片）

本病發病率較高，而中醫針灸和中藥治療具有良好療效。

水腫的病因如下：

1.風邪外襲，肺失通調：

風邪外襲，內舍於肺，肺失宣降通調，上則津液不能宣發外達以營養肌膚，下則不能通調水道而將津液的代謝廢物變化為尿，以致風遏水阻，風水相搏，水液瀦留體內，氾濫肌膚，發為水腫。

2.濕毒浸淫，內歸肺脾：

肺主皮毛，脾主肌肉。癰瘍瘡毒生於肌膚，未能清解而內歸肺脾，脾傷不能升津，肺傷失於宣降，以致水液瀦留體內，氾濫肌膚，發為水腫。 《濟生方•水腫》謂：「又有年少，血熱生瘡，變為腫滿，煩渴，小便少，此為熱腫。」

3.水濕浸，脾氣受困：

脾喜燥而惡濕。久居濕地，或冒雨涉水，水濕之氣內侵；或平素飲食不節，過食生冷，均可使脾為濕困，而失其運化之職，致水濕停聚不行，瀦留體內，氾濫肌膚，發為水腫。

4.濕熱內盛，三焦壅滯：

「三焦者，決瀆之官，水道出焉。」濕熱內侵，久羈不化；或濕鬱化熱，濕熱內盛，使中焦脾胃失其升清降濁之能，三焦為之壅滯，水道不通，以致水液瀦留體內，氾濫肌膚，發為水腫。

5.飲食勞倦，傷及脾胃：

飲食失調，或勞倦過度，或久病傷脾，脾氣受損，運化失司，水液代謝失常，引起水液瀦留體內，氾濫肌膚，而成水腫。

6.腎氣虛衰，氣化失常：

「腎者水髒，主津液。」生育不節，房勞過度，或久病傷腎，以致腎氣虛衰，不能化氣行水，遂使膀胱氣化失常，開合不利，引起水液瀦留體內，氾濫肌膚，而成水腫。 」

Cara續問：「我之前也曾經出現水腫，但就只是下半身，現在連面都和眼睛周圍也水腫，腫得連雙眼皮也消失了。何解都是水腫，但出現的症狀不一樣呢？我知你強項是針灸，請問可以怎樣處理呢？」

我答：「水腫的中醫分型分為：

1.陽水

主症：風邪襲肺，發病急，初起面目浮腫，繼則遍及全身，小便不利；

偏於寒者：無汗，苔白滑；

偏於風熱者：咽喉腫痛，苔薄黃。

若因濕邪困脾，症見全身浮腫，以四肢為重，小便短少，神疲乏力，納差胸悶，苔白膩。

治則：疏風宣肺，醒脾利水。

針灸處方：取背俞、太陰、陽明經腧穴為主。

針用瀉法。穴取：肺俞、 三焦俞、列缺、水分、陰陵泉。

隨症選穴：

面部浮腫較甚加：水溝；

表證明顯加：大椎、合谷。

2.陰水

主症：脾陽不運，則發病緩慢，足跗先腫，漸及全身，按之凹陷，面色萎黃，神疲肢冷，脘悶腹脹，納差便溏，小便短少，舌淡苔白滑。

若腎陽虛衰，症見全身浮腫，腰以下尤甚，按之凹陷，腰部冷痛，心悸氣短，四肢厥冷，怯寒神疲，面色白，尿量減少，舌質淡胖苔白。

治則：健脾溫腎，助陽利水。

處方：取背俞、足太陽、少陰經腧穴為主。

針用補法，配合艾灸。

穴取：脾俞、腎俞、三陰交、复溜、水分。

以上治療，每次留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程。 」

Cara大喜：「我樂於針灸治療，但始終疫情關係，平時有沒有甚麼可以自己緩解一下呢？」

我答：「可嘗試自行按壓穴位。

主要取穴如下：

1：水分穴

水分穴有促進新陳代謝功效，有助於消水腫。 水分穴在肚臍上方1個大姆指寬處（約1吋）。

順時針輕輕打圈按壓，重複30轉，每日四次。

自己按時以姆指按壓。

2：陰陵泉

陰陵泉利於化濕滯，有助排除小腿濕氣、利水消腫。 陰陵泉在小腿內側脛骨向上推，膝關節內側凹陷處下方。

順時針輕輕按壓，重複30轉。每日四次。

自己按時以姆指按壓，右手按右腳，左手按左腳。

3：承山穴

承山穴有助促進血液循環，預防水腫。承山穴在小腿肌肉正下方凹陷處。

順時針輕輕按壓，重複30圈。每日四次。

自己按時可以坐下屈腿，右手按右腳，完成後轉另一邊。

4：地機穴

地機穴具有較強的解痙鎮痛、行氣活血功效，可用於輔助緩解腹痛、腹瀉、水腫、月經失調等狀況。

取穴方法：位於人體的小腿內側，在陰陵泉穴直下3吋，即內踝尖與陰陵泉穴的連線上，脛骨內側面後緣處。

順時針輕輕按壓，重複30圈。每日四次。

自己按時可以坐下屈腿，右手按右腳，完成後轉另一邊。

以上按壓連續操作兩天，若果情況仍然未能改善，便要接受針灸治療。」