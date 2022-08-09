左側肩膀痛恐患心臟病？如何分辨是勞損還是心臟問題？中醫：壓榨疼痛要留神！

一場秋雨一場寒，今年立秋仍然雨水充足，加上氣溫稍為下降，很容易被寒濕侵襲而導致周身骨痛。其中，肩膀疼痛是一種特別多見的現象，一般與寒氣和過度勞損有關，比如：肩周炎，或者是頸椎病，都會出現肩膀疼痛。

但這些疼痛，只要適當治療，並且注意休息，做好肩部保暖，肩痛會在短時間內消失。

但如果在出現肩膀疼痛，還伴有一些其他症狀，那麼一定要引起警惕，極有可能與心臟病有關。Ada便是其中一人。

Ada說：「譚博你好，近期我左側的肩膀疼痛，但一向少用左手，甚麼事情都倚靠右手，何解反而左肩疼痛不適？」

經詳細診斷後，我答：「Ada，你出現結代脈，心律不齊，是心臟病。」

Ada不明所以，我續：「如果是因為肩膀部位受寒或者是過度勞損而導致的疼痛，在任何一側肩膀都有機會出現疼痛感。但在患上心臟病的時候，多見只有左側肩部出現疼痛。從解剖學上看，這是由於心臟靠近左側，若患上心臟病，比如：心梗或冠心病，由於出現心臟供血不足，導致心臟異常收縮，氣血循環不均，造成體內積瘀，繼而令經絡不暢或堵塞，於是便出現氣滯血瘀。血瘀塞經絡，不通則痛，而造成胸悶、胸痛或放射至左側肩膀部位，從而引起左側肩膀疼痛。」

Ada續：「譚博，你當然懂得分辨是甚麼原因導致的疼痛，我們普羅大眾，又怎曉得如何分辨？」

我答：「心臟病導致的肩膀疼痛與其他疾病引起的肩膀疼痛完全不同，不是酸痛或灼痛感，而是壓榨樣的疼痛感，也有的是絞痛感。」

Ada點頭說：「對，就是這樣。記得初期有間歇性壓榨和扭毛巾似的痛，疼痛感比較輕微，我還以為側睡時造成的壓迫。有點胸悶，以為因肩痛而生悶氣。過了數天，不單沒有好轉，還出現持續性疼痛，痛感愈來愈強烈，所以不得不找你求救。」

我續：「若果因心臟病而導致不適，除了肩膀疼痛外，有的患者，還會有其他部位出現相應放射性疼痛。

在背部，當第5胸椎棘突下（上背），旁開1.5吋，是為（心俞穴），這是心之背俞穴。

若果心臟出事，這個穴位會出現酸痛不適，反過來，當心臟出現問題，也可透過針灸心俞穴去治療。

有些患者，反射痛只出現在左側後背，以及左側手臂、左側肋骨，甚至是左側上下肢，這些都是心包經絡的循行路徑，也意味著心臟的狀態欠佳。這些部位的疼痛程度，也會跟隨胸口部位的不適而變化。

也有些患者是：左側頭部、左側牙齒、左側頸部，都出現放射性疼痛，這種疼痛現象沒有任何的規律性。

尤其是在出現牙痛的時候，沒有明顯的疼痛點，只是在整個左側部位都發生痛感。」

Ada説：「我們日常怎樣判斷肩膀疼痛的主因？現在大家都手機不離手，頸椎問題而出現肩痛的也很普遍。」

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我答：「如果只是肩周炎（寒氣）導致的肩膀疼痛，患者肩膀部位會出現僵硬感、發涼感或是活動受限。

而如果是頸椎病導致，則會表現上肢無力、麻木或肩頸疼痛等現象。

若果心臟問題，會伴有非常明顯的胸口發悶、呼吸不暢、氣短，甚至是呼吸困難。

另外，如果沒能及早救治，患者還會出現反覆咳嗽、四肢發涼、出冷汗、血壓異常、心跳不規律，甚至是頭暈、意識迷糊不踏實等。」

Ada緊張地問：「你有甚麼好辦法？最緊要還有得救。」

我答：「可以用針灸治療。

針刺：心俞、膻中、內關和命門等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。」

Ada續問：「平時怎樣護理？」

我答：「若肩膀疼痛伴隨反射痛，必須第一時間求醫並進行治療，才能夠最大程度維護患者的健康以及生命。」

Ada不停點頭：「長知識了！」