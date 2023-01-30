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30/01/2023

新年後肚腹胖幾圈兼全身水腫？濕氣作祟！中醫針灸+艾灸治療，去濕減肥即時見效？

#中醫 #艾灸 #濕重 #水腫 #濕邪 #濕氣 #針灸 #健康 #肥胖 #內濕 #小便 #大便 #外濕 #白帶增多
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  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　今年過年，防疫放寬，大家都報復式盡情吃喝玩樂。只過了短短數天年假，朋友和病友們回復正常生活，不約而同驚歎，肚腹胖幾圈。

 

　　本來安排縮短年假，提早開工，疏導候診時間，免得病友們久候，怎料不如天算，每日都有病友要求預約，還要特快，結果⋯⋯好吧！初二開工。

 

　　甫開年，衝閘之冠是May，我見她精神奕奕，便笑說：「May，看來狀態大勇，何解過年不好好休息還急於求見？」

 

　　May說：「譚博士別見怪，遲半天找你都缺乏安全感，所以新年也趕著找你！」

 

　　我不明所以，May續：「好奇怪，我突然面腫到嘴角都墜了下來，肚脹得坐著擠肉，全身重墜，早起眼膠黏著睫毛，小便混濁，大便溏洩，白帶增多，下身肥胖又重墮。上磅後更加頭暈，只短短數天體重上升5kg，所以一定要放完假之前找你急救，否則連上班制服也穿不上了。」

 

　　經詳細診斷後，我說：「May，你因濕氣重而患上水腫，所以便導致以上的問題出現。」

 

　　May問：「濕氣重？怎樣理解？濕從何來？」

 

　　我答：「從中醫角度來看，致病原因可分為內傷七情以及外感六淫，其中外感六淫包括「風、寒、濕、暑、燥、火」，這六種邪氣就是自然界對人體產生的影響。

 

　　濕邪，屬於其中一員，也就是我所說的濕氣，而（濕）又分為外濕和內濕兩種，是由不同的病因組成。

 

　　外濕：是指外界的濕氣，比如氣候潮濕、住所潮濕、淋雨涉水、冒雨或雲霧重重等，簡單來說外濕大多和外在環境氣候有關，建議不要長期在潮濕陰冷的住所居住，也不要長時間淋雨涉水。 若果皮膚有濕氣要盡快抹乾。春天多潮濕，適逢過年，現在正是一年中濕氣最重的季節。

 

 圖片來源：freepik.com

 

　　內濕：就是內在臟腑的問題，尤其是脾胃。脾失健運、嗜食甜膩，重厚味，導致生理上的津液被轉化成病理上的濕邪而形成濕氣，簡單來說就是攝入過多肥甘味厚的食物，加重了脾胃的負擔，脾無法很好地將水氣運化，從而形成內濕。

 

　　由於濕性居下且纏綿，難以從人體內散去，導致滯留在體內，所以出現以上的腫脹和不適。」

 

　　May說：「你可以怎樣幫我？」

 

　　我答：「針灸治療。

　　針刺：關元、豐隆和水道等穴，佐以艾灸，留針20分鐘便可解決到問題。」

 

　　May續問：「那麼胖了的一圈又如何？」

 

　　我答：「一併消除。」

 

　　May突然想起些點子，說：「有人說吃冬瓜可以去濕減肥，適合我嗎？」

 

　　我答：「冬瓜，確實可以去濕減肥，但是冬瓜性質寒涼，現在初春正是寒濕的季節，若果在寒濕之時食入寒涼的冬瓜，濕重就變得更厲害。加上這個季節要買冬瓜也不容易，正是老天爺不會在不合適的時候給我們不恰當的食物，所以重要的是了解天時、地利和自己體質的需要，否則不單症狀不能排除，還會進一步影響身體健康。」

 

　　May 點頭：「長知識了！幸好先問問你。」

 

 

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