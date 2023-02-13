天氣乍暖還寒好易病！傷風鼻塞？唔一定要睇醫生！5個方法自己處理

春回大地，乍暖還寒，萬物生長，就連細菌、病毒等外邪也加入生長圈，所以近期因傷風、感冒、鼻塞而求診的病人暴增，Eva便是其中一人。

Eva問：「譚博士你好，近期可能冷到，出現傷風感冒，最辛苦是鼻塞流涕，戴著口罩則更辛苦，塞鼻之苦更令人窒息。現在疫情雖然降溫，但鼻塞和聲音沙啞病徵仍然為周邊人帶來相當壓力，始終大家對Covid仍有戒心，想你盡快幫我處理不適，同時免得人家以為我不幸中招，也有機會在播疫。」

我答：「Eva你好，其實傷風導致的鼻塞可以先自行處理，鼻塞改善後聲音沙啞也會緩解。只要問題解決了，就不用找醫生啦。」

Eva不解，我續：「傷風導致鼻塞和聲沙是因為外邪寒氣侵襲人體，寒者熱之，只要溫中祛寒到位，病邪退去，症狀自然消失。從物理學角度來看，可理解為熱脹冷縮原理。冷空氣入侵臟腑，經絡、血管都處於收縮和循環減弱狀態，於是乎便會出現鼻塞。但鼻塞是你可感覺到的，臟腑出現的堵塞你並不感覺到，所以有些朋友感受風寒後會震到發抖，就是因為被寒氣侵襲所致。

圖片來源：freepik.com

至於解決方法：

1. 自行按壓穴位

按穴：印堂、迎香和合谷等穴，每日三次，每次30壓，按致穴位有酸脹度為佳。 連續兩天，若個情況未能改善，便要諮詢合資格的註冊中醫。

禁忌：孕婦不宜。

2. 側躺抬頭

鼻塞時，患者鼻子內的血液、炎性物質（病邪）都會集中在低側，鼻腔內壓力有所改變，此時抬頭會對鼻腔形成一定的拉扯，讓鼻腔擴大，就可以緩解鼻塞。 也可以側躺後堵住一側鼻子，緩慢抬頭，再垂頭望向腳面，動作持續20秒就可以緩解症狀。

3. 熱敷

用熱水或艾草的熱氣燻鼻子，或用熱毛巾敷在鼻子上，可以濕潤鼻子內腔的同時，緩解鼻塞。

提示：持續10分鐘即可，把握溫度，不宜過高，避免燙傷。

4. 鹽水滴鼻

將生理鹽水通過注射器（去掉針頭）滴入鼻腔，生理鹽水會從鼻子進入，穿過鼻孔、鼻腔最終從口腔排出，有助將鼻子內的炎性物質排出，緩解症狀。此外，由於生理鹽水不含藥物，懷孕婦女和小孩也可用。

5. 加濕器

水蒸氣可以增加環境濕度，同時能將鼻子內的黏液加速滑落，有助緩解鼻塞。只要保證水質和清洗更換，效果也是可以的。

人體就像一個巨大的謎團，裡面充滿著無窮的奧妙，一個小小的處理方法便可改善不適，不用動不動就求醫。 」

Eva笑說：「長知識了！」