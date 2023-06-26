暗瘡大爆發！成面石頭瘡可能係肺經風熱、肝鬱！針灸有助修復皮膚+治暗瘡印

潮濕悶熱的天氣，不單令人寢食難安，就連皮膚毛孔也無法冷靜，來個大爆發，結果爆得滿面皆見紅、腫、熱、癢痛的石頭瘡，說到暗瘡，不適事少，影響儀容事大，今次求醫的，便是一向愛美如命的Aida。

Aida一向極度注重儀表，稍為頭髮被風吹亂了也會悶悶不樂一整天。若果早上趕出門，鞋子配襯未如理想，她會當即跑去買雙與衣服合襯的鞋子，那管舒適與否，亦不在乎鞋踭的高度，甚至乎由於穿新鞋子的關係，令到腳趾磨損致長水泡，她也不在乎，她在乎的，就是美。所以面上長暗瘡，在她的角度，簡直就是人生大悲劇。

Aida 垂著頭，很不開心地說：「譚博士，你看我滿面長滿暗瘡粉刺，有的大大顆，又實又硬又無頭，相信這就是坊間所指的石頭瘡了。我一向注重飲食和健康，何解會突然間暗瘡大爆發？」

經詳細診斷後，我答：「你的情況是肺經風熱和肝鬱所導致的暗瘡問題。」

Aida不明所以，我續：「不恰當的飲食，的確會造成皮膚問題，但這是其一，並不是唯一。暗瘡的出現，原因多種多樣，你的致病因素就是肺經風熱和肝鬱，其主要原因如下：

1. 濕熱：潮濕悶熱的天氣，令體內鬱積濕熱，濕熱無法從皮散失，塞阻於皮膚、毛孔，因而誘發皮膚發炎和暗瘡爆發。

2. 肝鬱：因情緒欠佳而導致肝鬱，肝鬱化火，火氣更大。火的天性：向上、向外，因此導致火氣往頭面與皮膚處爆發，暗瘡頻生。

3. 肺虛：肺主管皮膚與毛髮，同時亦是臟腑與外界氣體互換的首要脏腑。若果素體肺臟虛弱，或一向有呼吸系統問題（如：鼻敏感，氣管敏感或哮喘、容易傷風感冒等），當外界氣候不穩，便會直接影響肺臟的平穩，因而引致暗瘡或皮膚過敏的出現。

4. 風熱：風主動、風主癢，風重則暗瘡四圍爆，同時會出現癢痛。熱者鬧哄哄，所以暗瘡爆發厲害，沒完沒了。這就是你的症狀。」

Aida追問：「有沒有得醫？」

我答：「當然有。用針灸治療。

針刺：血海、風池和合谷等穴，平補平瀉手法，留針20分鐘，連續七天，對消除暗瘡和修復皮膚狀態效果理想。」

Aida笑問：「那麼暗瘡印……」

我答：「一併消除。」

Aida大喜。