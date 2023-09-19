淋巴癌 | 頸部腫脹、咳嗽、疲倦？有機會患淋巴癌！針灸加內服中藥可標本兼治？要多吃這些食物！

近年來，許多朋友的生活習慣都改變了，變得除了上班之外，公餘時間都喜歡多留在家中。在家中休息一下，閒來弄點吃的，輕鬆自在。當然，身形亦隨之而步步高升。結果，又多了一班朋友嚷著要減肥。但有些表面看似肥腫的，其實不然，可能是身體出現了其他問題，Pency便是其中一人。

Pency 預約到診：「譚醫師你好，由於較早前經常待在家中，無論工作或休息，都離不開食。香口零食在所難免，結果不單止胖起來，可能是有點兒熱氣，還出現咽喉腫痛。近期天氣不穩，經常落雨，人也變得疲累，但晚間睡眠質素也不佳，所以特此約見，希望譚博士幫忙調理身體。」

我見眼前的Pency身形依然窈窕，頸部淋巴位有腫，觸診後分別發現：左頸內有3cm x 2cm大小腫塊，右頸內有2.5cm x 1cm大小腫塊。腫塊觸感皮下鬆軟，根部推之不移。

Pency說：「體重方面，經自己忍口節食，已減了4kg，瘦了一大截，但就是頸部脂肪仍然肥厚，自覺有礙觀瞻。」

我心知不妙，馬上為Pency進行針灸治療，並給予內服中藥，同時轉介Pency作出檢驗。

一周後，詳細報告指出，Pency罹患淋巴癌。

Pency難以接受事實，並問道：「譚博士，淋巴瘤會有甚麼病徵？」

我答：「一般情況下，淋巴癌症狀如下：

腺體（淋巴結）腫脹，或許疼痛，通常出現在頸部、腋下或腹股溝

咳嗽

呼吸短促

發燒

夜間盜汗

疲勞

體重減輕

皮膚發癢

Pency 續：「有甚麼致病因子？」

我答：「淋巴癌成因目前還未明朗，但以下因素會導致淋巴癌風險增加 。

年齡： 淋巴瘤有二種分型。

非何杰金氏淋巴瘤：60歲以上。

霍奇金氏淋巴瘤：15-40歲，或是55歲以上。

性別：男性為主，但少數亞型可能較常見於女性。

肝鬱，情緒不穩。

腎虛，長期過勞或長期熬夜。

曾暴露在苯或其他殺蟲劑、除草劑化學物質或經常使用染髮劑染髮的人士。

免疫力低：患有愛滋病或帶病原、器官移植或先天性免疫疾病。

免疫系統疾病：類風濕性關節炎、修格蘭氏症候群（Sjögren's syndrome）、狼瘡、乳糜瀉等。曾

感染EB病毒（Epstein-Barr virus）、C型肝炎病毒、人類T細胞白血病/淋巴瘤病毒。

有家族淋巴瘤病史。

曾經患有淋巴瘤並接受治療。

曾經因癌症接受放射治療。」

Pency 問：「這周，就只是進行針灸和內服中藥，頸部淋巴腫脹都消減了一大半，我知道譚醫師你是中、西醫結合腫瘤科的，從中醫角度來看，有機會康復嗎？ 」

我答：「癌症的發生，最主要的是由於人體內環境失調、細胞微環境變化，導致一系列基因調控失常，而人體免疫又未能及時發現和清除這種異常，最終發展成為癌症，因此，治療淋巴瘤一定要標本兼治，我們可以從以下途徑理解。

1. 中醫有強烈的整體觀念，往往能從病人全身的特點加以考慮，而不只是局限在癌症病灶本身。中醫調理能矯正機體的某些失調，去除腫瘤的復發因素，減少轉移的機會。

其次，針灸可針對性消腫瘤（瀉）及提升身體素質與免疫力（補），達到扶正驅邪之效。

中藥除了能消除腫瘤外，還可提升氣血，對體內臟腑功能與細胞起到正面作用，也不會因治療本身的病因（癌症）對身體產生新的破壞，在癌症好轉的同時，體力也會逐漸恢復，免疫力逐步增強，進而提升健康指數。

2. 臨床顯示，針灸和中藥，能減輕放療、化療的副作用。據統計，針灸和中藥的配合可在減輕其副作用上產生特殊的療效，大幅提高患者的存活期及生存品質。倘若在淋巴癌化療的同時或在化療後配合健脾和胃、益氣生血、補益肝腎、軟堅化瘀等中醫藥治療，則可以較好地緩解化療反應，有助於化療的順利進行。有些中藥如丹參、靈芝、三七等，甚至還可以提高化療的療效；如果在淋巴瘤放、化療期間及放、化療後配合針灸和補益氣血等中藥治療，對增加白細胞的數量、增強免疫功能均有良好的效果，從而保證放、化療順利進行。

3. 中醫藥可扶正祛邪。採用中醫藥治療淋巴癌，應遵循中醫辨證施治的原則，根據患者的症狀、體徵、所採用的治療方法、不同的治療階段以及患者病後的氣血盛衰、臟腑功能的陰陽虛實等進行綜合分析，再提出相應的治療方案。

多數惡性淋巴瘤患者屬於本虛標實的情況，因此在治療上要扶正培本，抗癌祛邪，具體方法包括：補氣、養血、補腎填精、健脾益胃等。 」

Pency 續問：「有甚麼日常保健可以提升身體素質？」

我答：「平日的飲食保健上，應多攝取鹼性食物以及抗氧化的水果，像是綠葉蔬菜、菇菌類、瓜類、豆類等，以蔬菜為例，菠菜、胡蘿蔔就是很好的鹼性食物，另外，豆腐、海帶、奇異果、梅子等，也是極佳的鹼性食物。 」

Pency 答：「好的，明白了，我知道怎麼辦了。」

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