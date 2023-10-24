濕重肥胖 | 水泡腰不一定是肥，可能是濕氣！中醫教分濕重特徵、推介5種袪濕食物

在生活中我們常常都能聽到濕氣重這句話，為了袪濕，很多人都曾交過不少智商稅，如果能了解濕氣的由來、症狀以及袪濕的方法，或許能幫助我們更好地對付濕氣。

Sandy近期肚滿腸肥，經常嚷著要減肥，今日，終於按捺不住，跑到診所來，並道：「我要減肥！」

經診斷後，我答：「你的水泡腰不是肥，是濕。」

Sandy不解，並續問：「為甚麼傳統上老說濕氣重，到底哪些原因造成的？」

我答：「人患病的原因可以分為內傷七情以及外感六淫，其中外感六淫包括（風、寒、濕、暑、燥、火），這六種邪氣就是自然界的天氣對人體產生的六種影響。

濕邪，屬於其中的一員，也就是中醫所說的濕氣，可以分為外濕和內濕兩種，由不同病因組成。

外濕：就是外界的濕氣，例如：淋雨涉水、住所潮濕、氣候潮濕、冒雨霧等，由於濕性纏綿，很難從人體內散去導致滯留在體內，簡單來說外濕大多和外部的環境氣候有關，所以，不要長期在潮濕陰冷的住所居住，也不要長時間涉水淋雨。

內濕：就是內在的脾失健運，嗜食甜、膩、厚重味或澱粉等，導致生理上的津液被轉化成病理上的濕邪而形成濕氣，簡單來說就是攝入過多肥甘味厚的食物，加重了脾胃的負擔，脾臟無法很好地將水氣運化，從而形成內濕。 」

Sandy問：「我媽媽經常便秘，她也常常說要袪濕，用了很多方法仍未能見效。」

我答：「便秘不是濕重呀。」

Sandy續問：「哎呀，大家都以為這就是濕，怎樣可以看得懂是濕氣重，可以教我嗎？」

我答：「容易出現的濕氣重的表現誤區：

白色舌苔：舌苔發白大多是寒症和表症，如果是舌淡苔白而且濕潤，就需要注意可能是裏寒證或寒濕證。

便秘：便溏、大便不成形才是濕氣重的表現，而便秘的原因有很多，例如：燥結、寒結等。

口臭、口乾、口苦：口乾大多是因為陰虛津傷；口苦通常是火邪為病以及膽熱之證；口臭一般是上焦有火或胃火。

咳嗽、痰多、喉嚨不清新：導致咳嗽、痰多的原因很多，咳嗽首先要先辨寒熱，大多數人都是風熱咳嗽、風寒咳嗽或風燥咳嗽。

脫髮、白髮：脫髮和白髮的辨證大多是精血不足或血虛受風，年輕人的頭髮稀少大多是血熱和腎虛，和濕氣幾乎不沾邊。

肥胖：就如你一樣，吃得少引起肥胖確實可能是濕氣重，但吃得多引起的肥胖是因為脂肪過剩。

黑眼圈：黑眼圈一般是腎虛、肝鬱和脾虛，和濕氣沒甚麼關係。

疲勞、頭暈：這通常是氣虛血弱的表現，女性多為血虛。

此外，有人在刮痧時發現刮痧部位很紅，於是就被判為濕氣重，其實刮痧刮出紅並不是濕氣，而是毛細血管在破裂後出的血。還有人認為喝水過多也會導致濕氣重，其實這兩者並沒有必然連結。

濕氣重的真正表現主要有以下3點：

1. 全身繁重、頭重如裹：例如眼屎過多，女性白帶增多，小便混濁、大便溏洩等。

2. 水腫：由於濕氣陰邪，陽氣容易受損，導致水液在體內流通不暢而導致水腫、腹水及尿少等症狀。

3. 下部水腫：由於濕氣有趨近的徵象，所以容易出現下部水腫，例如女性白帶異常、男性生殖器濕疹等。

此外，濕性的特徵是黏滯，難袪除，病症長，難以痊癒。 」

Sandy問：「怎樣才可以袪除濕氣？」

我答：「可以針灸：關元、腎俞和復溜等穴來幫助去除體內濕氣，同時不妨多吃這以下5種食物。

薏米

薏米性味甘淡，具有消腫利水、袪濕健脾、排膿清熱等功效，但由於薏米性寒，直接煮來食用容易傷脾，而脾又是負責化濕的，就容易導致濕氣留存在體內。

因此，在用薏米之前可以先將薏米炒製來削弱寒氣，可以取乾淨的薏米用文火炒致微黃色、微香時再用。

網上圖片

赤小豆

赤小豆性平味甘酸，具有袪濕健脾、消腫利水的功效，但是很多人都會將赤小豆和紅豆混淆。

其實從療效來看，赤小豆具有很好的袪濕功效，這是紅豆遠遠比不上的，所以要分清楚赤小豆和紅豆，赤小豆是細長形，比紅豆小一些，紅豆是圓柱狀的。

茨實

茨實具有顯著的健脾作用，而將脾臟調理好，才能正常發揮運化水液的功能，袪濕就會變得更加容易。此外，茨實還具有固腎作用，有利於體內的部分濕氣經由尿液排出體外。

生薑

此外，還可以適當吃一些生薑，因為生薑具有袪濕驅寒的功效，有助於排出體內濕氣，推薦可以將紅棗和薑片一起煮成紅棗薑片袪濕湯服用。

冬瓜

冬瓜也具有袪濕利尿的作用，可以用冬瓜、排骨、薏米一起煲湯喝，不僅營養美味，又能幫助祛濕，但體質虛寒者不宜。

總之，濕氣重有特定的症狀表現，不要輕易被誤導，如果發現自己真的是濕氣重，不妨試試以上的祛濕方法。 」

Sandy 大喜：「長知識了！」