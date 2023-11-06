耳鳴困擾 | 長期耳鳴可能是血管病變？瞓覺出現3種異常狀況要留神！針灸減壓治療有效改善

睡覺的時候身體是放鬆的，就像望不見盡頭的大海，平靜、開闊，可是，有的人睡覺時就像來到洩洪閘口，吵得人根本睡不著。你以為是自己的心理作用，其實有可能是血管病變了，而這「洪水聲」就是它給你的提醒。

阮太太只是六十多歲，她一向有耳鳴的毛病，這麼多年來一直沒有看醫生，覺得不是甚麼大問題，忍一忍就好，可是現在情況愈來愈嚴重，就像一整天站在洩閘口，腦袋被震得嗡嗡響，睡覺就更別提了，就算吃安眠藥都不行，只有累得受不了才能睡著。

《聴見她說》劇照

因為耳鳴嚴重，她的聽力都受到影響，別人說話很大聲她才能聽到。無法正常入睡和溝通，讓阮太太不堪折磨，再也受不了，這才在家人的陪同下到來求醫。

經過詳細診斷後，阮太太的問題原來是脾腎兩虛，而導致顱部一根血管病變而引起的經絡堵塞，首先，用針灸實施了減壓治療，同時通經絡、化瘀塞、健脾益腎。不久，困擾住阮太太的洪水聲消失，以後不用安眠藥也能睡著了。

阮太太覆診時問：「譚醫師你好，是你告知我的問題，我才懂得怎樣做才能有覺好瞓，若果沒有向你求診，又如何得知血管病變呢？始終，血管塞，隨時都有機會出事呀！」

我答：「睡覺時出現3種異常，警誡血管病變。

1. 入睡十分困難且容易早醒。

別人倒頭就睡，睡醒了還精力充沛，若果入睡困難，鬧鐘還沒響就自動醒了，有一種疲憊感和眩暈感，說明昨晚沒有睡好。看起來是失眠這種小事，但是背後可能暗示了血管病變，如果年齡在40歲以上或患有慢性病，建議積極求醫。

2.腿腳、手指發麻，起身後步態不穩。

若睡覺時經常因為手腳發麻而醒來，醒來後夜尿時步態不穩，也有可能是血管病變引起的。因為血管遍布全身，但是手腳就像住在山區，交通不太發達，平時循環就不太好，若是發生異常病變了，那一處的血管就會堵塞。尤其久坐或缺乏活動的人士，出現這種情況就要正視，別耽誤病情。

3. 愈睡大腦愈昏沉，還有點糊裏糊塗。

若果睡覺時感覺大腦特別沉重，就像裝滿了石頭往下沉，醒來後還有點犯糊塗，搞不清現在是清晨還是傍晚，甚至連幾點上班都一下子記不得，心裏特別慌。因為血管病變了，經絡不通，大腦出現缺血現象，導致暫時性的認知功能改變，雖然不會持續太久，但是如果該現象頻繁出現，就要考慮是腦梗前兆。

有的人睡覺時還會突然頭痛，因頭痛而醒來，或者是胸悶不已，明顯感覺心臟部位不舒服，這些或許都是血管病變的預兆，值得警惕。」

阮太太續問：「若懷疑自己血管有問題，可以怎樣初步確定一下？」

我答：「和大家分享三個簡單的方法，方便自查。

方法一：手觸診。光腳站在地面上，我們可以看到腳面上有鼓起的血管。健康的人血液流動順暢，所以在運動後幾分鐘，用手觸摸可以明顯感覺到脈動，但是如果血管病變了，或有某個部位病變，血管脈動就不容易摸出來。

方法二：感寒熱。血管病變後局部由於氣血不足，故產熱較少。所以用手摸起來溫度和其他地方不一樣，有點偏低。比如說小腿發涼、頸部發涼，總是愛打冷顫。活動後身體其他地方都發熱了，但是病變部位還是有點涼，這時就要求醫了。

方法三：看氣血。看看血流恢復的速度快不快。比如說握拳張開手，看看指甲蓋是不是很快就恢復粉嫩顏色，也可以看手掌，能不能很快恢復正常顏色，若恢復速度很慢，就要注意了。

晚上睡覺時臥室要溫暖，不要怕花錢，空調或電熱氈該用的還是得用。若平時飲食不太健康，血壓也比較高，要注意防範血管病變，一旦發現睡眠時入睡困難、胸悶、耳鳴、頭痛等情況，應及時檢查。

最近，早晚溫度開始降低，中老年人尤其不能放鬆警惕，防止心腦血管爆發大問題，出門時不要讓頭頸和手腳受涼，多活動身體關節，減少久坐時間，還要適當補充營養，多吃魚和蔬果。」

阮太太說：「好，收到！」