乳腺癌症狀｜中醫解說4大類型乳腺癌！情緒問題所致？因肝鬱氣滯而起針灸有幫助？推介行氣活血玫瑰柴胡茶

Carrie是典型的商界女强人，凡事要求高，事無大小都要盡善盡美，就連身體朋友們都感受到那股壓迫與氣勢。近期，反覆出現乳房脹硬，經朋友介紹而來求診。詳細診斷和檢查後，報告得出：乳腺癌。

Carrie問：「中醫如何看這個病？」

我答：「女性乳腺是由皮膚、纖維組織、乳腺腺體和脂肪組成，乳腺癌是發生在乳腺腺上皮組織的惡性腫瘤。乳腺癌中99%發生在女性，男性僅佔1%。中醫稱乳腺癌為乳岩，是以乳房部腫塊，質地堅硬，高低不平，病久腫塊潰爛，膿血污穢惡臭，疼痛日增為主要表現的腫瘤性疾病。」

Carrie續：「有甚麼原因導致這個病出現？」

我答：「

由於憂思鬱怒，情緒不暢，損傷脾臟，導致運化功能失調，痰濁內生，而鬱怒傷肝，肝失條達，肝氣鬱結，鬱久而導致氣血瘀滯，肝脾兩傷，經絡阻塞，痰瘀互結於乳房而發病；或沖任失調，月經不調，氣血運行不暢，臟腑及乳腺的生理功能紊亂，氣滯、痰凝、瘀血互結而發病。」

Carrie問：「有些乳癌患者說很痛，而且皮膚破潰流水，有些又說不會。我知道中醫治療乳癌能針對性，請問這些是怎樣分辨治療方案呢！」

我答：「會分為以下幾種症型：

1.肝鬱氣滯

乳房腫塊，皮色不變，質地堅硬，邊界不清；伴性情急躁，胸悶脅脹。治療上以疏肝解鬱、化痰散結為主。

2.沖任失調

乳房腫塊堅硬；伴月經不調，婚後從未生育。治療上以調攝沖任，理氣散結為主。

3.毒蘊潰爛

癌腫破潰，血水淋漓，臭穢不堪，色紫劇痛；伴飲食不佳，身體漸瘦。治療上以解毒扶正為主。

4.氣血虛弱

乳癌晚期，破潰外翻如菜花，不斷滲流血水，疼痛難忍；伴面色蒼白，動則氣短，身體瘦弱，飲食不思。治療上以調補氣血為主。」

Carrie續：「原來是這樣。那麼針灸又如何呢？可以幫到我嗎？」

我答：「可以。你的症型是肝鬱氣滯，可以針灸處理。

針刺：足三里、太溪、太沖、三陰交、肝俞、乳根、肩井、膻中和上脘等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日1次，7次為一療程，可疏肝解鬱，通經活絡，排毒祛邪，消瘤散結。」

Carrie問：「我一向喜歡飲茶，有沒有適合我的茶飲介紹？」

我答：「有，

玫瑰柴胡茶

材料：玫瑰花、柴胡各3克。

做法：將材料放入焗杯中，加適量熱水焗泡15分鐘後，即可代茶飲。

服法：每日1次，連服3日。

功效：疏肝解鬱，行氣活血之效。

禁忌：氣虛、血虛者忌服。大病、久病、老人和孕婦服用前應咨詢合資格的註冊中醫師。」

Carrie點頭：「好的，清楚明白了。」