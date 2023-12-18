  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
美女中醫
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor都市痛症走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2023健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康健康新知逸趣談Teen心理全說健康最前線
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

18/12/2023

易濕重腳腫？與天氣水源有關！常飲威士忌易肥胖、肝脾腎虧！中醫︰按壓穴位加艾灸有助化濕

#中醫 #心臟病 #威士忌 #膽固醇 #脂肪肝 #英國 #望聞問切 #艾灸 #針刺 #養生Tips #腳腫 #濕重 #水源 #蘇格蘭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　近期，愛上四圍遊歴，我的行程，就是沒有行程。著重的，不是目的地的本身，而是行過萬里路途中的所見所聞。認識不同的人，分享不同的故事，還有遊歷過後對世界視野的擴闊與對自己的反思。畢竟，讀萬卷書不如行萬里路，前半生沈醉於醫療的學習與研發，下半場，給自己實現童年夢想。臨近聖誕，當然要跑去比較寒冷的地方感受一下浪漫氣氛，所以，這次先為大家送上英國北部，蘇格蘭。

 

 

　　蘇格蘭位於地勢崎嶇的英國北部，以雲霧、迷濛的山脈、廣闊的幽谷、景色壯觀、華麗的哥德式建築而享負盛名。蘇格蘭以擁有世上最乾淨的水與大自然聞名，我們行醫煉中藥的，一定要跑去見見那份清澈的水源。

 

　　放心，不是跟大家介紹旅遊節目，只是想跟大家分享不同地方的水土、氣候、飲食和生活習慣等，都跟人體息息相關。畢竟，天地人合一，無論天氣、地理、水質、食物質素和飲食文化都影響著人們的生態。既然蘇格蘭水質聞名，當然要分享對蘇格蘭水質的睇法。

 

 

　　蘇格蘭的水源來自水庫、湖泊和河流，入口清甜純淨，不會干擾中藥或食物的口感。由於水源的關係，加上日照時間短，縱使夏天陽光也柔和，所以蘇格蘭水偏向寒涼。雨水量多，造成濕重，所以很多人都出現腳腫問題，但總是沒辦法解釋，又不知如何去處理。其實，只要提升陽氣，陽氣補得足夠，寒濕和腳腫便會遠離。

 

　　當地的飲食文化，烹調技術喜歡以燒、煮、蒸、烙和烤焗為主。香草調味品甚多，口味上喜歡清淡酥香，不喜歡吃辣。飲食結構以牛肉、羊肉、雞、鴨和海鮮為主，蘇格蘭也是野味、魚類、水果、蔬菜等天然食材的寶庫，就是因為食物新鮮，所以大多數蘇格蘭的菜餚料理方法都相當簡單。我們從小到大喜歡的保健老火靚湯，在蘇格蘭必入奢華之列。

 

　　近年來，蘇格蘭人被背上了歐洲病人的稱謂。據統計，蘇格蘭人，由於癌症、心臟病和中風而死亡的人數，比英國任何其他地方都多。酒精過量而死亡的人數更是英格蘭的兩倍。有三分之二的蘇格蘭人都有肥胖問題，主要原因是飲食不健康導致脾、腎虛衰，加上嗜酒傷肝，肝、腎乃先天之本，脾胃乃後天之本，先後天齊欠佳，加上寒濕侵體，經絡堵塞，微循環不暢，必定會對生命造成威脅。

 

 

　　由於蘇格蘭水質佳，故釀製的威士忌聞名於世，其味甘烈醇厚，又不失香氣的溫柔，甜味中夾雜著泥煤味，頗有原鄉土地的風味。在蘇格蘭，威士忌被視作生命之水，可以滲透進生命。由於蘇格蘭比較寒冷，故增加了他們對酒精的依賴，亦是造成肥胖和肝、脾、腎虧損的罪魁禍首。 在當地認識到很多朋友，交流後發覺原來大家對補益肝、脾、腎和袪寒、補陽、化濕都好有興趣，希望籍此與大家分享。

 

　　其方法很簡單，針刺：足三里、三陰交和湧泉穴，佐以艾灸，留針20分鐘，連續7天，以觀其效。當然，若果沒有針刺按壓穴位亦可，但必須配合艾灸才能顯效。希望這次分享，能夠幫助更多有需要的人。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多美女中醫文章

你可能感興趣

#中醫 #心臟病 #威士忌 #膽固醇 #脂肪肝 #英國 #望聞問切 #艾灸 #針刺 #養生Tips #腳腫 #濕重 #水源 #蘇格蘭

更多健康文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk