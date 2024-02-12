英王查理斯患癌 | 甚麼會導致癌變？痰瘀、毒邪！中醫治癌注重補氣、健脾胃兼改善體質

近期飯局多，吃得有點膩，難得在家泡泡茶，感受茶香撲鼻，人生一樂。

突然 WhatsApp 傳來訊息，原來是 Leeds 想在 FaceTime 見見面，我一口答應。

Leeds 緊張地問：「之前你提及英王查理斯手指腫如香腸是水腫和瘀塞，現在真的塞出個癌症來，並已獲得證實。現在流行中、西醫結合，你是腫瘤專科的，其實中醫和西醫針對癌症會如何診斷以及治療呢？」

我答：「西方醫學用微觀概念，利用病理切片、顯微影像等方式來診斷癌症。回溯到古代，並沒有顯微鏡，看不出細胞病變，因此在中醫理論上，只要出現腫塊或硬塊，都認為是「癌」，並以「痰瘀」及「毒邪」兩者來區分，是因身體代謝機制不良引發癌症，還是因外在病毒感染而罹癌。簡單而言，中醫可以早在痰瘀未正式癌變前已將患癌風險消除，治療上就可達到有病治病，未病先防的效果。」

Leeds 續問：「在中醫的理論當中，癌症的定義是甚麼？」

我答：「中醫強調五臟六腑平衡的觀念，氣血必須調和，能量與經絡流動順暢，一但身體平衡被破壞，就會產生病變。體內不正常的物質統稱為「痰」。原本身體有能力將廢物「痰」代謝、排出，但如果沒有順利把廢物排出，日積月累，就會變成「痰瘀」，進而產生腫瘤、癌症。

至於「毒邪」概念，就例如：鼻咽癌，是由EB病毒感染而引致，這視為「外在條件」，亦稱之為「毒邪」。或是石棉導致肺纖維化，進而發展成肺癌，也是毒邪。「毒邪」和「痰瘀」可以分別獨立產生癌變，也可以因兩大因素結合在一起而導致細胞癌變。」

Leeds 問：「那麼古人罹癌，中醫會如何進行治療呢？」

我答：「以辨證論治為主。當人體內平衡受到破壞，我們會針對其臨床表現，病人的體質和生活環境，施以對應的醫療方案和藥物。」

Leeds 問：「就如英王查理斯的例子而言，反正之前也動過前列腺手術，若果再動手術切除癌細胞，是否就可以解決問題？」

我答：「外科手術表面上是可以將癌細胞摘除、切除，但要知道，畢竟癌症是日積月累下來的結果，病人的體質環境還是沒有因手術而改變。反過來，我們應針對病人體質進行改善，例如罹癌病人通常氣虛、痰瘀和經絡堵塞，我們要想辦法補氣推動能量，加強通經活絡、化痰袪瘀。或是體質太過濕重，水份和痰瘀無法正常循環代謝，導致體內累積許多廢物，我們會運用針灸去改善體質和內環境，從而解決問題的根本。」

Leeds 續問：「你建議可以怎樣治療癌症？」

我答：「治療癌症必須補氣、健脾胃和改善體質。

癌症病人總是病懨懨的，主因是元氣虛弱，就是坊間所指的免疫力差。治癌大方向以補元氣為主，以宏觀概念來說，要幫病人整體氣血流暢，若本身氣的力量不足，經絡不暢，就難以化瘀消瘤。」

Leeds 問：「怎樣補氣？食參？」

我答：「別儍氣，不是這麼簡單。腎為先天之本，脾胃為後天。其中的腎，並非單指腎臟，指的是「腎氣」，這是生命的原動力，且當父精母卵結合時，就已經決定了先天的體質，有人天生就是氣虛，但是後天可以補救，尤其以強調消化功能的脾胃之氣。所以診治病人時，一定要讓病人的腸胃系統改善，尤其要讓排便順暢。中醫強項在於調理整體狀態，強化腸胃功能，從而有助癌症患者強健體質，達到補氣排毒之效。」

Leeds 續問：「但脾胃已經差，服藥能吸收嗎？」

我答：「我們可用針灸治療，直接作用到患處，不單能跨過脾胃功能，還可同時提升脾胃之氣，既能補回先、後天的不足，又可排毒治癌。」

Leeds 緊張問：「針哪裏？」

我答：「針刺：脾俞、腎俞、關元與湧泉等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘便可。」

我好奇問：「何解突然間問起治癌問題？」

Leeds 答：「姊姊剛剛確診子宮癌，正想找你救命。」