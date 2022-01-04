  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
中醫話
健康大晒健康解「迷」健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

04/01/2022

安宮牛黃丸是救命神丹？中醫：不宜久服防中風！家備一顆應該點用法？

#中醫 #中藥 #安宮牛黃丸 #中風 #預防中風 #救急藥 #劉海若 #昏迷 #開竅醒神 #邪熱內陷心包證 #腦炎 #敗血症 #高燒 #煩躁 #實熱證 #神志不清 #食療 #白背木耳丹參紅棗湯 #湯水 #活血去瘀 #三高
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 註冊中醫師陳靜茹 Photo: 由作者提供

　　最近有新聞報道指，「中藥神丹」安宮牛黃丸要加價，於是即時在內地引發搶購熱潮。由於此藥過往曾救治幾乎腦死亡的本港新聞主播，在去年內地抗疫期間又曾救治不少重症新冠肺炎病人，故聲名一直響噹噹。不過你對它的認識究竟有幾多？坊間不少人用它來預防中風，做法又是否正確？

 

 

安宮牛黃丸能用治於昏迷，是急救藥物，不宜用作預防。

 

治中風的神丹？

 

　　一顆小小藥丸，賣上百元甚至千元，真的那麼「神」嗎？神在哪裏？中風病在本港已成為第3號殺手，行醫時常會遇上病人問我一個相同的問題：「我家父母常常每月吃一顆安宮牛黃丸，說聽聞可以預防腦中風，請問是否真確？」

 

　　自從多年前鳳凰衛視主播劉海若因交通意外在英國被宣布腦死，被領回中國治療而奇蹟得救之後，此丸於中港兩地備受追捧，皆因劉海若救治方案之一，就是服用安宮牛黃丸，以拯救昏迷的她。之後，民間開始有人用它來預防中風。

 

瘟疫中聲名大噪

 

　　安宮牛黃丸在中醫學屬於開竅劑，出自清朝江蘇名醫吳鞠通的《溫病條辨》。史載在清乾隆治下的一場大瘟疫中，吳氏利用此藥救活不少人，從此人、藥均聲名大噪。

 

　　安宮牛黃丸芳香開竅，具有開竅醒神的作用，主要用於治療神昏竅閉之證，即如昏迷。按典籍記載，其功用為清熱開竅，豁痰解毒；主治邪熱內陷心包證。

 

治昏迷要藥

 

　　「邪熱內陷心包證」是指溫熱外邪已到達中醫學所講十二經脈中的心包經，心主神明（精神、意識），神明受擾，影響神志，出現煩躁、神昏譫語、驚厥，甚或卒然昏倒、不省人事等。顯示病情深重。因此，中風、腦炎、敗血症、高燒等以至出現昏迷，若屬實熱證，安宮牛黃丸會是好幫手；甚至新冠肺炎危重症，內地在抗新冠肺炎期間，亦曾用上安宮牛黃丸，治療因高熱陷於昏迷的病人。

 

下一頁：安宮牛黃丸點用法？防中風食療推介

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多中醫話文章

你可能感興趣

#中醫 #中藥 #安宮牛黃丸 #中風 #預防中風 #救急藥 #劉海若 #昏迷 #開竅醒神 #邪熱內陷心包證 #腦炎 #敗血症 #高燒 #煩躁 #實熱證 #神志不清 #食療 #白背木耳丹參紅棗湯 #湯水 #活血去瘀 #三高

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk