安宮牛黃丸是救命神丹？中醫：不宜久服防中風！家備一顆應該點用法？

最近有新聞報道指，「中藥神丹」安宮牛黃丸要加價，於是即時在內地引發搶購熱潮。由於此藥過往曾救治幾乎腦死亡的本港新聞主播，在去年內地抗疫期間又曾救治不少重症新冠肺炎病人，故聲名一直響噹噹。不過你對它的認識究竟有幾多？坊間不少人用它來預防中風，做法又是否正確？

安宮牛黃丸能用治於昏迷，是急救藥物，不宜用作預防。

治中風的神丹？

一顆小小藥丸，賣上百元甚至千元，真的那麼「神」嗎？神在哪裏？中風病在本港已成為第3號殺手，行醫時常會遇上病人問我一個相同的問題：「我家父母常常每月吃一顆安宮牛黃丸，說聽聞可以預防腦中風，請問是否真確？」

自從多年前鳳凰衛視主播劉海若因交通意外在英國被宣布腦死，被領回中國治療而奇蹟得救之後，此丸於中港兩地備受追捧，皆因劉海若救治方案之一，就是服用安宮牛黃丸，以拯救昏迷的她。之後，民間開始有人用它來預防中風。

瘟疫中聲名大噪

安宮牛黃丸在中醫學屬於開竅劑，出自清朝江蘇名醫吳鞠通的《溫病條辨》。史載在清乾隆治下的一場大瘟疫中，吳氏利用此藥救活不少人，從此人、藥均聲名大噪。

安宮牛黃丸芳香開竅，具有開竅醒神的作用，主要用於治療神昏竅閉之證，即如昏迷。按典籍記載，其功用為清熱開竅，豁痰解毒；主治邪熱內陷心包證。

治昏迷要藥

「邪熱內陷心包證」是指溫熱外邪已到達中醫學所講十二經脈中的心包經，心主神明（精神、意識），神明受擾，影響神志，出現煩躁、神昏譫語、驚厥，甚或卒然昏倒、不省人事等。顯示病情深重。因此，中風、腦炎、敗血症、高燒等以至出現昏迷，若屬實熱證，安宮牛黃丸會是好幫手；甚至新冠肺炎危重症，內地在抗新冠肺炎期間，亦曾用上安宮牛黃丸，治療因高熱陷於昏迷的病人。

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