  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
中醫話
健康大晒健康解「迷」健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

25/01/2022

「十人九痔」是真的？久坐久站太勞累都易生痔瘡！中醫推介無花果湯 + 預防運動

#腸瘜肉 #內痔 #痔瘡 #腸癌 #中醫 #中藥 #食療 #外痔 #湯水 #提肛運動 #食譜 #十人九痔 #無花果瘦肉湯 #內治 #氣血不足 #外治 #熱迫血行 #濕熱蘊結 #都市病
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 蔡君瑤 Photo: 部分相片由作者提供

　　農曆假期將至，加上第五波疫情爆發，放假少不了又要困在家裏。在家裏除了不停吃，就是睡覺，這種幸福享受多了，也會有反效果。所謂「十人九痔」，現代人多久坐辦公室，回到家也坐在客廳裏看電視，四體不勤，飲食油膩，多肉少菜，不僅容易便秘，痔瘡也就跟著來報到。痔瘡並非中老年人「專利」，可發生於任何年齡，近來少年得「痔」的人士特別多！

 

長期便血是警號？

 

　　註冊中醫師張立彤指出，痔瘡輕者給人的正常生活帶來不便；重者影響健康，若便血日久，可致不同程度的貧血；痔瘡壞死、感染嚴重時，可經過血液系統引起全身感染，後果嚴重。因此，患了痔瘡，要積極應對，不應怕難為情而隠滿病情。如果長期便血，並不一定是痔瘡引起，癌症、瘜肉、結腸炎等腸道問題同樣可引致出血，更應盡快求醫檢查。

 

屬慢性病發病原因多

 

　　痔瘡是肛門直腸底部及肛門黏膜的靜脈叢發生曲張，而形成的一個或多個柔軟的靜脈團的一種慢性疾病。痔核位於肛門裏面黏膜的稱為內痔，位於肛門口內側附近稱為外痔，二者都有的稱為混合痔。痔瘡發病原因頗多，久坐、久站、勞累等使人體長時間處於一種固定體位，從而影響血液循環，使盆腔內血流緩慢和腹內臟器充血，引起痔靜脈過度充盈、曲張、隆起、靜脈壁張力下降而形成。

 

三個證型、外治內治兩種療法

 

　　中醫認為，痔瘡是由於飲食不節，濕熱下注或燥熱內生而下迫大腸，加上久坐久站，負重遠行，以致血行不暢而直腸末端經脈結滯不散而成。常見臨床分型為濕熱蘊結、熱迫血行、氣血不足三個證型。中藥治療可分為外治法和內治法。外治法主要有熏洗法、坐浴法、敷藥法、塞藥法等傳統而有效的方法。內治法主要以中成藥和中藥湯劑為主，以清熱涼血、祛風、除濕等藥物為主。無論外治或內治，其目的均為消炎、鎮痛、止血及收斂，以緩解痔瘡症狀。

 

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。

 

食療推介：無花果瘦肉湯

 

材料：無花果10粒、金銀花 5錢、生薏米1兩、赤小豆1兩、槐花米 5錢、豬瘦肉半斤

製法：將瘦肉汆水，所有材料洗淨，放入煲內，加適量清水，大火滾起轉文火煲1至2小時，加鹽調味即可

功效：袪濕化瘀，止血斂瘡。適用於大部分痔瘡出血發作期。

 

 

痔瘡患者要注意

 

　　1. 避免久坐：久坐不動會造成腰部、臀部的血液迴圈出現障礙，導致肛周血液迴圈不暢，從而導致痔瘡的復發。每端坐 1 個小時至少要起身活動10 分鐘，避免長時間保持坐姿和下蹲位。

 

　　2. 養成定時排便習慣：如果有便意別強忍著不解。對於便秘患者，在睡前飲一杯蜂蜜水，早晨起床後喝一杯淡鹽水，有助於改善便秘。

 

　　3. 良好飲食習慣：不要吃辛辣刺激的食物，遠離煙酒，少喝涼飲；多吃新鮮的蔬果、豆類等富含維生素及膳食纖維的食物。

 

　　4. 堅持提肛運動：全身放鬆， 或坐或立或臥均可以，摒棄一切雜念，有意收縮肛門，緩慢上提，就像強忍大便一樣，意想把下陷之氣提至丹田，然後放鬆。如此反覆數次至數十次不等，一般每次做 30次，每天做兩次。這項運動可以隨時隨地地進行，辦公時、乘車時、看電視時、走路時以及休息時都可以做。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多中醫話文章

你可能感興趣

#腸瘜肉 #內痔 #痔瘡 #腸癌 #中醫 #中藥 #食療 #外痔 #湯水 #提肛運動 #食譜 #十人九痔 #無花果瘦肉湯 #內治 #氣血不足 #外治 #熱迫血行 #濕熱蘊結 #都市病

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk