中醫藥抗疫新星「三方三藥」！被瘋搶的連花清瘟膠囊有用嗎？

限聚、圍封、強檢、禁足……新一波新冠肺炎疫情弄得人心惶惶！不少人更為此狂搶中成藥「連花清瘟膠囊」作防疫，有些更寄到外國給近期患上新冠肺炎的親屬服用，據說療效很好云云……但本港防疫專家卻指此藥療效並無醫學實證，又告誡市民不要胡亂服用。究竟可服抑或不可服？當中又基於甚麼理由？

「連花清瘟膠囊」有沒有用？

有朋友問：這中藥有用抑或無用？你是中醫師，不如說幾句？

答：當然有用，它是早於年多前已經通過國家審批及批准上市的抗疫中成藥之一；與金花清感顆粒、血必清注射液，以及清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方合稱「三方三藥」。「三方三藥」是我國通過抗疫臨床篩選出的有效方藥，為國家中醫藥管理局所承認，有效是毋庸置疑的。若指沒有醫療實證，這只可以說，純粹在香港沒有醫療實證。

朋友又問：但有人說西方文獻沒有這藥的效果報告，又說小心商業宣傳，所以……

答：中醫藥發源於中國，在外國並不普及，外國人亦不了解及不懂運用，沒文獻記載亦屬自然不過的事，但不代表它無效，是有些人未認識……也並非商業宣傳伎倆，因它早已得到國家的認證。

「連花清瘟膠囊」是已通過國家審批及批准上市的抗疫中成藥之一，不過使用前最好徵詢中醫師的意見。自行胡亂服用，有可能適得其反。

朋友又問：但有西醫專家說，藥物必須具備嚴謹的隨機分組研究……又說一些病人就算不服藥，也會自行痊癒……

答：在某些方面，西醫專家沒有說錯……只不過，他們說的都是西藥的處理規則…….只不過，他們似乎對中醫藥並不了解和認識，既然不了解認識，那麼，就有點「夏蟲不語冰」了；你問一位西醫有關中醫的東西，就自然會有這個答案！……中醫藥在中國有數千年歷史，由神農嘗百草開始，歷盡數千年的人體試驗研究；今天國家抗疫推薦用的「清肺排毒湯」，也是由漢代名著《傷寒論》中多個方子合併化裁而成，基本上不需要再做隨機分組研究。這亦是中醫學的特色。

使用前有先決條件

此刻朋友點點頭，似乎開始明白多了。之後，他問及上述提及的國家公認有效的「三方三藥」如何使用，以及是否人人合用。那就要先了解一下中醫學的用藥方法。

中醫藥講求的是辨證論治、是證用是藥，如果證和藥對應正確，療效可以立竿見影。所以用中藥治療必須要有先決條件——「辨證論治」。

「證」是醫者通過望、聞、問、切四診，所得資料綜合概括出「證型」，然後再根據證型作出治療，這就叫「辨證論治」。這跟西醫學的辨病論治很不同。

正正由於辨證論治的重要，市民並不適宜貿貿然自行購藥服用，因為證與藥不對，有可能適得其反，所以可能的話，請盡量請教及遵從中醫師的指示服用。

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