  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
中醫話
健康大晒健康解「迷」健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

15/02/2022

元宵湯圓 | 黑芝麻補腎、花生補血、紅豆除濕！哪款湯圓最啱你食？中醫教健康版薑汁桂花紅豆湯圓

#脾胃虛寒 #補中益氣 #止虛汗 #健脾止瀉 #中藥 #湯圓食譜 #中醫 #健康湯圓 #薑汁桂花湯圓 #糯米 #食譜 #元宵 #餡料 #湯圓
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 蔡君瑤 Photo: 由作者提供

　　過了情人節，又到農曆正月十五元宵節。雖然疫情阻擋了我們賞花燈、猜燈謎的風俗活動，但阻止不了大家團圓吃湯圓。眾所周知，湯圓由糯米製成，或實心，或帶各式各樣的餡料，有甜有鹹。湯圓原本唔係叫湯圓？古時，湯圓又名「浮圓子」，後來改名「湯糰」、「湯圓」，取之團圓諧音，並寓意團圓，表達對生活美好的祝願和嚮往。面對口味層出不窮的各種湯圓，患有慢性病的人該如何挑選？今期有註冊中醫師張立彤為大家解答。

 

不同餡料有何補益效果？

 

　　張醫師表示，大部分湯圓外皮爲糯米所做。糯米又稱「江米」、「元米」，為「脾之穀」，味甘、性溫，有補中益氣、健脾止瀉、止虛汗的功效，適用於脾胃虛寒人士適量食用，尤其適合於冬季食用。至於餡料方面，有鹹和甜兩種，南方的普遍是甜餡料，又以黑芝麻餡、花生餡和豆沙餡為主。

 

黑芝麻：滋養肝腎、益氣養血、潤腸通便、烏髮潤發、養顏潤膚。現代藥理作用顯示，芝麻可補鈣，降血壓

花生：補血止血、健脾和胃、潤肺止咳，改善血液循環、增強記憶、延緩衰老

紅豆：利水除濕、活血排膿、解毒消腫

核桃：溫肺益胃、健腦、潤腸通便

玫瑰：理氣解鬱、活血散瘀

棗泥：補脾和胃、益氣生津

 

自製健康版湯圓

 

　　醫師提醒，不管甚麼方式，再健康的湯圓都是典型的高碳水化合物、高脂肪和高糖食物。再者，雖說糯米好，但凡濕熱痰火偏盛者，表現為發熱、咳嗽痰黃、便秘、腹脹等，應當忌食。糯米太黏滯，難以消化，小朋友、老人、病人應注意適量食用。肥胖人士、糖尿病患者、手術後或久病初愈人士、慢性腸胃疾病患者、高血脂和冠心病患者，尤需少食爲妙，或不妨自製減糖版湯圓。建議在湯圓的糯米皮上做一些改動，增加一些紅薯、紫薯等富含膳食纖維的薯類主食，製作成湯圓皮，既降低糯米的升糖指數，還提供了更多的維生素、礦物質和膳食纖維。所以自製餡料中，最好也選擇用木糖醇取代白砂糖。

 

下一頁：中醫推介薑汁桂花紅豆湯圓食譜

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多中醫話文章

你可能感興趣

#脾胃虛寒 #補中益氣 #止虛汗 #健脾止瀉 #中藥 #湯圓食譜 #中醫 #健康湯圓 #薑汁桂花湯圓 #糯米 #食譜 #元宵 #餡料 #湯圓

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk