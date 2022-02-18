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18/02/2022

中藥抗疫 | 相當於「必理痛」，在家用好「連花清瘟膠！哪些狀況適合用？

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Text: 註冊中醫師陳靜茹 Photo: 由作者提供

　　香港近月再度爆發第五波新冠疫病，情況嚴峻，日前由國家派港的醫療專家向特首推薦使用中藥抗疫，明顯是對中醫藥的有力肯定。早前市面出現市民搶藥潮，當中有西藥「必理痛」、咳水，亦有中成藥「連花清瘟膠囊」；不少朋友四出撲藥撲個空還來求藥，市面亦現炒風，後者由每盒20多元炒上幾倍仍缺貨，如果你有幸有藥在手，應如何用好它呢？

 

解燃眉之急

 

　　其實除了「連花清瘟膠囊」之外，過去兩年更有「板藍根沖劑」被瘋搶，兩年前新冠肺炎初爆時，內地亦有人搶購「藿香正氣散」，當時國家中醫藥管理局更送贈了大批「連花清瘟膠囊」及「藿香正氣散」給香港以示支持本港抗疫。這幾種中藥屬於中成藥，不用醫師處方，那應該如何使用才能發揮它的最大作用呢？

 

　　中成藥的處方既定，在藥廠大量生產，由於處方已定，無法更改，所以它不能替代中醫師的診療。中醫師透過望、聞、問、切替病人處方，會全天候照顧病人的方方面面，屬於「度身訂造」，處方人人略有不同，這當然最理想。而中成藥雖然有不能更改的缺點，但卻購買方便、服用簡便、便於儲存，最大的優點是能「急就章」使用，就如家居常備的「必理痛」（撲熱息痛藥物）一樣，能突破時間與空間的限制，用得其所，它可以解你的燃眉之急。

 

連花清瘟膠囊屬中成藥，相當於你家中的必理痛，可急就章臨時使用。

 

看門口的臨時救星

 

　　例如今次第五波新冠疫情，不少檢測陽性患者，因公營醫療機構爆滿而需要家居隔離，入醫院遙遙無期，出外看醫生又不可能，這個時候，這些中成藥就能發揮最好的幫忙，充當「臨時救星」的角色，對於輕型、普通型患者，「連花清瘟膠囊」可以考慮使用；如果病人情況吻合，它確可以起治療的作用，這個在內地已得到國家中醫藥管理局的肯定，亦在過去10多年來得到臨床的醫學實證。

 

　　當然因為中成藥相對藥效較輕，亦不夠全面照顧，就如服用必理痛一樣，緊急使用之後，你若然仍未痊癒，就應該接著讓醫生為你作全面的診療，才最穩妥；醫生會給你全面的照顧，亦可以憑專業知識排除他病的可能，亦可以有效防止變證。

 

下一頁：中成藥的使用法則

 

 

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