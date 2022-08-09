手機不離手隨時「彈弓手」！過度勞損手指疼痛、腫脹、僵硬、難伸屈！中醫用咩方法治療「扳機指」？

其實自小阿媽教落「挺起胸膛做人」係至理名言。香港人長時間電腦工作，用鍵盤、智能手機，或沉迷打機，形成了低頭族文化。香港人十個有九個經常感到肩頸膊痛，長期低頭滑手機除了引發本港常見的頸椎病外，近年「彈弓手」患者亦有年輕化趨勢。所謂十指痛歸心，患者常會出現手指疼痛、腫脹、僵硬，伸屈困難，甚至爲日常起居生活帶來不便。今期請來註冊中醫師賴寶運與大家分享彈弓手的成因和治療方法。

常見於40至60歲

賴醫師表示，「彈弓手」又稱「扳機指」，學名為手指屈曲肌腱腱鞘炎，常見於40至60歲。患者手指伸屈不利，彎曲手指時，關節被鎖死，強行伸直時卡住的位置鬆開就像彈簧，因而得名。一般多見於拇指、食指及中指，在早上或勞動後症狀加重，熱敷或活動後症狀減輕。

（由受訪者提供）

此病成因多與過度勞損有關，經常反覆伸屈手指使控制手指屈伸的肌腱出現勞損，產生炎症、腫脹，纖維管腔狹窄，屈指肌腱膨大，導致活動手指時阻力增加，當膨大的肌腱通過狹窄的纖維管，便會出現彈響聲。病情嚴重時，需用另一隻手協助患指伸直，對工作和生活造成很大不便，可能需採用手術治療。

根據嚴重程度一般可分四期：

第一期：患指腫脹及疼痛，或疼痛較輕

第二期：患指伸屈時有「卡住」感覺

第三期：患指伸屈困難，另一隻手協助患指伸直

第四期：患指無法用力，完全失去伸屈功能

治療彈弓手

運用定點式破壞法治療，採用工具對準患處進行刺激或破壞，被破壞的區域會很痛，此時開始起動肌肉再生過程的第一階段發炎期，隨後延續肌肉的再生細胞動力學，如增值期和重塑期，從而達到對彈弓指的良好治療效果。



（由受訪者提供）

中醫：治療要行氣活血、溫經通絡

從中醫角度，彈弓手是因反覆勞損引致局部氣血瘀滯、經絡不暢所致，故治療上應以行氣活血，溫經通絡爲主，可以推拿及針灸為主，使局部氣血暢通，並配合中藥內服輔助治療。手法推拿治療是採用理筋手法治療，可減低軟組織黏連。針灸治療則視乎患者個人體質，根據醫師臨床經驗，針刺局部或相應穴位。一般來說，針灸治療主要是在井穴施針；十二條經絡有十二個井穴，在拇指末端的井穴針灸，疼痛感可降低，卡住的感覺也會降低。賴醫師指醒，治療期間，患者應遵循醫囑，配合定時服藥，並忌生冷及辛辣刺激飲食，確保充足休息，心情平靜。

註冊中醫賴寶運簡介

香港註冊中醫師賴寶運，香港浸會大學中醫學學士、澳洲皇家墨爾本理工大學健康科學(中醫)學士，為跌打骨傷科醫師。成長於中醫世家，賴醫師並師承跌打骨傷中醫陳炳照近十年，臨床經驗豐富，博古通今，擅長內科、針灸及推拿等多种傳統中醫術。