精神壓力大易招「鬼剃頭」？斑禿關肝腎、氣血虧虛事！中醫教舒壓防脫髮+生髮湯水焗茶

疫情持續！各地相繼迎來高失業率、物價通脹、經濟持續放緩等社會民生問題。一眾打工仔迎來史前巨大的的壓力，令人「頭痕」之餘，分分鐘一夜脫髮。有一種脫髮可發生在任何年齡人士身上⸺—斑秃。斑秃往往是驟然發生，很多患者在早上起床後突然發現頭皮上少了一塊硬幣大小的頭髮，故此病被稱爲「鬼剃頭」。今期請來註冊中醫温愛詩博士，談談如何舒緩壓力引起的斑秃。

精神壓力導致一夜脫髮？

温博士指出，現代醫學對斑禿的病因至今尚未完全明瞭，目前認爲機體免疫系統功能紊亂是首要原因，其次與精神壓力、遺傳、內分泌分調、感染及中毒等有關。亦有專家認爲，一般没有原發病的斑秃患者，多數是精神壓力誘發本病。研究指長期焦慮、抑鬱，或突然受到嚴重打擊後，可誘發本病。緊張情緒使自主神經功能紊亂，交感神經緊張性增高，毛細血管持續性收縮，造成髮根部血液循環障礙而發病。

斑秃可按病情分三期

1. 進行期：病情進展迅速，突然發生圓形禿髮斑，數目不等，大小不一，多為錢幣大，髮幹近端萎縮，無光澤，末梢粗黑，周緣毛髮疏鬆，搔抓易脫落，局部皮膚無炎症反應，平滑光亮。

2. 靜止期：靠近脫髮斑邊緣的頭髮不再鬆動，脫髮區不再增多、增大。大多數患者在脫髮靜止3-4個月後，進入恢復期。

3. 恢復期：有新毛髮長出，最初出現細軟色灰白的毳毛，繼之長出黑色的終毛，並逐漸自然痊癒。

生髮重調補肝腎及氣血

温博士表示，斑禿又名圓禿、圓形脫髮。中醫稱之為「油風」，俗稱「鬼舔頭」或「鬼剃頭」。中醫學認為，肝藏血，腎藏精，肝腎不足，精血虧虛為脫髮的主要病因。同時，與血熱生風、肝鬱血瘀、氣血兩虛等問題相關。治療原則，實證以清以通為主，血熱清之則血循其徑，血瘀祛之則新血易生，均有利於毛根局部營養物質的攝取和血液的供應；虛證以補、以攝為要，補可填虛，攝可密精，精血得補，更能助益毛髮的生長。由於「髮為腎之候，腎……其華在髮」，本病常可兼見腎虛徵象，而肝藏血，肝腎同源，故多採用滋補肝腎法治療。久病者則氣血虧虛，故治療亦應重視調補脾胃，以增氣血化生之源，有助頭髮生長。

患者日常調養與飲食

斑秃患者精神調理注意勞逸結合，保持心情舒暢，切忌愁煩和動怒。飲食方面，注意營養吸收。本病常與心緒煩擾有關，故保持情志條達外，應多予健脾安神的食品，如百合、蓮子、茯神、柏子仁、酸棗仁、牡蠣肉等；精血不足者，應多食用補精益血食品，如海參、大蝦、魷魚、黑芝麻、核桃仁等。病情日久而痰血阻滯者，應食用具通絡化痰作用的食品，如絲瓜、青魚、藕、紅糖、薺菜等。注意保護肝腎，可多食黑芝麻、桑椹、黑豆、桃仁、菊花、豬瘦肉、羊肉、胡蘿蔔、菠菜、卷心菜、魚、雞肉、生藕、萵筍、山楂、海帶、何首烏、女貞子、枸杞子、山藥、黑棗等，都是對毛髮很好的營養食品。

食療推介

1. 茯玫桑葚生髮茶

材料：茯神10克、 玫瑰花6克、桑椹10克、松針3克

方法：將材料先用冷開水沖洗後，再加入適當熱開水泡10至15分鐘後代茶飲用。

功效：寧神祛濕，疏肝解郁，養血生髮

適合：有肝腎虧虛，煩躁易怒，失眠多夢和神疲等症狀的脫髮斑禿者

2. 參芪養血生髮湯

材料：製首烏20克、 薄蓋靈芝6克、黨參15克、黃芪15克、女貞子15克、松針6克、紅棗5個（去核）、核桃仁30克、豬瘦肉或雞肉300克

方法：將所有材料清洗後加入適量熱開水，大火煮開後小火再煮2個小時，加入生鹽調味飲用

功效：健脾益氣，養血滋陰，促進頭髮生長

適宜：有氣血虧虛，肝腎不足，脾虛神疲易倦症狀的斑禿脫髮患者（*注意：如有感冒發熱症狀者不宜。有口乾躁熱症狀者，可改用西洋參和五爪龍代替黨參和黃芪。）

註冊中醫師温愛詩博士簡介

香港註冊中醫，中醫皮膚專家，中醫嶺南皮膚病流派傳人，養生美食設計策劃。香港大學中醫全科學士及中醫（針灸）碩士，廣州中醫藥大學醫學博士（皮膚科）。多次擔任香港大學校友會餐廳及著名機構養生美食盛宴之全權策劃及演講，崇尚『藥食互補』、『寓養與食』，帶領極緻品味美食養生新潮流。