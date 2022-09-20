秋天養生 | 轉季皮膚乾、喉乾、便秘？是秋燥！中醫：秋梨首選！4款潤肺生津雪梨湯水、糖水推介

時已秋分。正值天氣乾燥炎熱，不論年幼老少，不管肌膚的膠原蛋白含量多或少，都有機會出現「秋燥」症狀，如大便乾結、口唇爆拆、口乾咽燥、皮膚脫屑甩皮等。皆因秋季以燥邪當令，人若感受「燥邪」則致「燥病」。秋高氣爽，易傷津液，飲食調養應以「清潤」為上，註冊中醫師張立彤推薦秋季潤燥佳品－秋梨。

晝熱夜涼提防感冒

張醫師表示，初秋尚有夏季餘熱，燥熱結合，侵害人體，致人「溫燥」，產生口渴、咽乾、鼻燥、乾咳無痰等症狀；深秋接近冬季，天氣漸涼，燥邪易與寒邪結合侵害人體，致人「涼燥」，產生鼻塞咽乾、口唇乾燥、咳嗽少痰等。加上秋季晝熱夜涼溫差較大，應隨身帶備薄外套，以防止秋涼感冒。尤其是抵抗力較弱而易患呼吸道疾病的人，應特別注意夏秋之際的湯水進補，提升從夏熱過渡到秋涼以至冬冷的氣候適應性與抗寒能力，特別是哮喘、慢性支氣管炎患者更要注意預防秋日感冒。

潤肺生津宜多吃梨

張醫師指出，預防秋燥首要著重潤肺生津、養陰清燥。這時吃蘋果、雪梨、蘿蔔等潤肺養陰生津的蔬菜水果，都可提升抗病能力。秋天是梨的當造季節，秋梨清甜多汁，爽口生津，且價格廉宜。梨的性味甘涼，微酸，生吃可生津潤燥，清熱化痰；熟食有止咳化痰潤肺的功效，對肺熱咳嗽、老年咳嗽，以及支氣管炎都有不錯療效；若榨汁與蜂蜜燉食，則有清熱生津解酒的功效。梨性「生者清六腑之熱，熟者滋五臟之陰」，常食可使人面色紅潤，容光煥發，可說是一味生熟兩相宜的水果。雖然各種梨的性味相若，但煲湯時還是以鴨梨的功效最好。

4款潤燥梨湯推介

川貝蜂蜜燉雪梨

材料：雪梨1個、正川貝母3錢、枇杷2個、白蘿蔔¼個、蜂蜜適量

製法：雪梨去核切塊，枇杷削皮去核切塊；白蘿蔔去皮切塊，加水與蜂蜜、川貝共入燉盅，隔水燉約1小時即可

功效：潤肺止咳，下氣化痰。

雪梨安神湯

材料：百合5錢、蓮子5錢、雪梨2個、北沙參3錢、桑白皮5錢、西施骨（豬肩胛骨）一斤

製法：雪梨洗淨去核切片；西施骨斬件汆水；百合、蓮子等其他材料洗淨。所有材料一起放入內，加入清水，以大火煲滾轉慢火煲2小時，加鹽調味即可

功效：滋陰潤燥，寧心安神，特別適合秋燥天氣仍炎熱時服用。

雪梨蘋果潤肺湯

材料：雪梨2個、蘋果1個、南杏15克、北杏6克、陳皮1角、豬腱半斤、無花果3粒、蜜棗2粒

製法：豬腱洗淨切塊汆水，雪梨、蘋果削皮挖去核，切塊，與其他材料加水八碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煲1.5小時，調味即可飲湯

功效：生津溫潤、消食止渴、潤燥止咳、潤腸通便。

銀耳雪梨羹

材料：銀耳1個、百合12克、雪梨1個、蓮子12克、馬蹄6粒、冰糖適量

製法：將秋梨洗淨去核切小塊，馬蹄洗淨去皮切塊；加入水發泡銀耳及百合、蓮子、冰糖，煲1小時即可

功效：滋陰潤膚

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。