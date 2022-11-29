秋冬養生首推「平民燕窩」雪耳！滋陰潤燥，虛不受補都啱食？3款銀耳食療，湯水、糖水鹹甜齊晒

終於降溫啦，最啱一班朋友圍埋打邊爐！雖然話食得鹹魚抵得渴，但打完邉爐真係零舍口渴。所謂「春夏養陽，秋冬養陰」。立冬過後，天氣明顯轉涼，但亦相對乾燥。除了要注意防寒保暖，還要做好「潤燥」準備。今期請來註冊中醫師張立彤爲大家介紹一款滋潤好物－雪耳。

雪耳銀耳潤而不膩

清‧張仁安形容雪耳：「有麥冬之潤而無其寒，有玉竹之甘而無其膩，誠潤肺滋陰之要品」。張醫師表示，雪耳即銀耳，銀耳以其色白如銀，形如人耳得名，又稱白木耳、白耳子等。中醫學認為，雪耳味甘淡性平，無毒，入肺、胃、腎三經，能滋陰清熱，潤肺止咳，養胃生津，益氣和血，補腎強心，健腦提神，恢復疲勞等功能。滋潤而不膩滯是銀耳藥用的一大特點，所以對久病初愈、體質虛弱、虛不受補的人士尤為適宜。

強身養顏、袪斑美白

張醫師指出，雪耳含有豐富的膠質，多種維生素和I7種氨基酸、雪耳多糖、蛋白質及人體所而微量元素。現代藥理研究也證實，銀耳中的多糖類物質能扶正固本，保護肝臟，提高肝臟解毒能力，增強人體的免疫力。此外，雪耳是一種生於石上的膠質菌，具有嫩膚美容之功效，可以袪斑美白，改善皮膚粗糙，又被稱為「健美食品」。

如何挑選靚雪耳？

雪耳原是野生的稀有的珍貴藥材，隨著科學栽培技術的革新，近幾年來雪耳的產量大大增加，不但一年四季均有上市，而且價格平，俗稱「平民燕窩」。優質雪耳，没有硫磺，没有刺鼻氣味，色澤鮮白，稍帶微黃，其耳花松放，耳肉肥厚，蒂頭無黑點和雜質，朵形圓整，大而美觀。劣質雪耳則耳片鬆疏，參差不整，比較細朵。一浸水便知龍與鳳，一般優質雪耳會發脹得比較大，而劣質發頭較低。雪耳主要栽培於四川、河南、湖北等地，福建省是主產區。其中最為著名的是福建古田銀耳及四川通江銀耳。

可鹹可甜雪耳滋潤湯水推介

雪耳清補雞湯（三至四人份）

材料：雪耳6錢、玉竹4錢、枸杞子3錢、茨實5錢、淮山5錢、紅棗4粒、母雞半隻、生薑3片

製法：雪耳洗淨泡發，母雞洗淨去雜斬件汆水，其他材料洗淨，加水10碗入煲，以大火煲滾後轉文火煲之1至2小時，加鹽調味即可

功效：滋陰潤燥，補脾益腎，外感未清者不宜

雪耳蘋果排骨湯（三至四人份）

材料：雪耳6錢、蘋果2個、無花果6粒、南杏6錢、豬排骨半斤

製法：雪耳泡發洗淨，蘋果削皮去核切塊，豬排骨洗淨汆水，所有材料加水8碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約2小時，加鹽調味即可

功效：清熱潤肺燥，特別適合秋躁便秘者服用

雪耳太子參清心糖水（三至四人份）

材料：雪耳6錢、太子參5錢、龍牙百合1兩、蓮子2兩、冰糖適量

製法：雪耳洗淨泡發，撕成小片備用；其他材料洗淨，加水8碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約1至2小時，加冰糖調味即可

功效：健脾補氣，益智健腦

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。