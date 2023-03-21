  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
中醫話
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor都市痛症走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2022健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康

21/03/2023

早上起床眼紅紅、又痕又痛？是「紅眼症」！病毒性／細菌性／過敏性結膜炎點分？推介兩款春日清香甜泡茶，疏風清熱兼明目

#結膜炎 #肺脾濕熱 #細菌性結膜炎 #敏感 #中藥 #中醫 #病毒性結膜炎 #春天養生 #卡他性結膜炎 #滋陰 #五味子 #決明子 #桑椹子 #除濕 #袪風 #杭菊 #清肝瀉火 #桑菊 #風濕上蒙 #陰虛火旺 #疏風散熱 #焗茶 #茶療 #風熱 #食譜 #降火 #食療 #風邪 #肝火上炎 #經絡受阻 #燒灼感 #敏感症 #暴風客眼 #過敏性結膜炎 #紅眼症 #眼睛痕 #眼睛敏感
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 蔡君瑤 Photo: 由作者提供

　　所謂「等閒識得東風面，萬紫千紅總是春」。春季是過敏症的高發季節，除了常見的鼻敏感和皮膚敏感以外，眼睛也會過敏。有些人每早起床就眼紅紅，如果你發現眼睛痕癢、疼痛、經常流淚，小心可能是患上了結膜炎！註冊中醫師張立彤說，結膜炎俗稱「紅眼症」，是過敏或感染引起的眼睛疾病，患者應及早求醫。

 

先辨別紅眼症類型

 

　　張醫師表示，結膜炎可能是細菌、病毒或過敏所致。根據病種，臨床症狀會有不同程度的眼睛紅腫、流淚及發癢。

 

　　●　病毒性結膜炎：發病可以是雙眼或單眼，可伴畏光；具傳染性。

　　●　細菌性結膜炎：發病可以是雙眼或單眼，有明顯的黃白或黃綠色分泌物，嚴重者上下眼瞼會被黏住；具傳染性。

　　●　過敏性結膜炎：無傳染性，一般累及雙眼，還伴隨其他過敏症狀，如打噴嚏、流鼻水等。

 

春季常見卡他性結膜炎

 

　　春季卡他性結膜炎是一種細菌性結膜炎。臨床症狀以雙眼反覆發作奇癢、燒灼感為主要特徵，多發於青少年，男女發病之比例為3:1。根據發病部位及臨床表現分為瞼結膜型、球結膜型和混合型三種。瞼結膜型病變多局限於上瞼結膜，雙目奇癢，局部充血；球結膜型病變部位在角膜緣部球結膜，局部有褐色色素沉著，充血不明顯；混合型具有瞼結膜型和球結膜型的表現。本病歸屬於中醫學 「暴風客眼」範疇。

 

中醫學角度認識結膜炎

 

　　張醫師指出，中醫學認為是由於肺脾濕熱偏盛，復感風邪，鬱滯眼竅，經絡受阻所致。白晴屬肺，胞瞼屬脾，肺脾濕熱偏盛，則見瞼結膜、球結膜紅赤；風邪上犯，壅阻眼竅，則雙目奇癢；濕邪重濁纏綿，故病變漫長而易反覆。本病多屬邪實之証，有風熱上犯、肝火上炎、風濕上蒙、陰虛火旺等。治療以袪邪為主，分別予以疏風散熱、清肝瀉火、袪風除濕、滋陰降火。

 

　　張醫師推介春日明目食療：

 

桑菊明目茶

 

 

材料：杭菊花9克、桑葉9克、杞子3克、決明子15克、蔓荊子9克、甘草3克

 

做法：將所有材料輕輕沖洗，加適量清水，大火滾後轉文火煲30分鐘，隔渣代茶飲用。

 

功效：疏風清熱，明目止癢

 

桑椹五味子飲

 

 

材料：桑椹子 3克、冬桑葉3克、五味子6克、蜜糖適量

 

做法：將所有材料輕輕沖洗，加適量清水，大火滾後轉文火煲30分鐘，隔渣，待降温后調入蜜糖即可。

 

功效：平肝歛陰

 

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

我要回應

更多中醫話文章

你可能感興趣

#結膜炎 #肺脾濕熱 #細菌性結膜炎 #敏感 #中藥 #中醫 #病毒性結膜炎 #春天養生 #卡他性結膜炎 #滋陰 #五味子 #決明子 #桑椹子 #除濕 #袪風 #杭菊 #清肝瀉火 #桑菊 #風濕上蒙 #陰虛火旺 #疏風散熱 #焗茶 #茶療 #風熱 #食譜 #降火 #食療 #風邪 #肝火上炎 #經絡受阻 #燒灼感 #敏感症 #暴風客眼 #過敏性結膜炎 #紅眼症 #眼睛痕 #眼睛敏感

更多健康文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk