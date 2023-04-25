春天濕重！必吃去濕好物白扁豆！調肝和胃、健脾化濕，比淮山更好？白扁豆、炒扁豆點分？教你煲最強去濕扁豆湯

近期天氣持續有雨，大家外出記得帶定把遮。肉眼看得見的濕氣還可以找個抽濕機除濕，但體內的濕氣呢？註冊中醫師張立彤表示，坊間很多食療主打用淮山健脾去濕，但其實淮山並非個個啱食。 因為淮山有澀精作用，如果有便秘習慣人士食用後，可能令便秘問題加重。今期張醫師推介另一藥食同源的袪濕好物：白扁豆。



炒扁豆即炒白扁豆。平時煲湯多用。



天下第一豆？



白扁豆為豆科植物扁豆的成熟種子。其形扁而反白，性微溫，味甘，歸脾胃經，能健脾化濕、和中消暑。《本草綱目》指出，扁豆調肝和胃，清暑去濕。《名醫別錄》將扁豆列爲中品，記載扁豆和中下氣，可升清降濁，因而有調肝和胃的功用。李時珍更認爲扁豆除了袪濕外，還能提升正氣，稱其爲「脾之穀」。



白扁豆VS炒扁豆



張醫師指出，炒扁豆即炒白扁豆。大家平時煲湯多用的炒扁豆，是白扁豆經過炒製，炒至表面微黃色，有爆裂聲，有香味逸出。功效上，白扁豆和炒扁豆都能健脾化濕；前者善於袪濕消暑；後者性溫味香，長於調和脾胃而化濕。總之，白扁豆有很好的健脾化濕作用，補脾而不滋膩，化濕而不燥烈。



除了種子入藥外，其花及衣均可入藥。扁豆衣爲白扁豆的乾燥種皮，性效似白扁豆而健脾之力略遜，但無壅滯之弊，偏於祛水消腫，主治暑濕吐瀉及腳氣浮腫等症，如《本草便讀》記載：「達肌行水」之功。扁豆花爲豆科植物扁豆的花，性平，味甘，長於夏季，與荷葉相似，為解暑佳品。扁豆花更有一特色，可化濕止帶，不論寒熱，對治療婦人下帶有良效。



扁豆花可化濕止帶，對治療婦人下帶有良效。



白扁豆有何食用禁忌？



張醫師再三提醒，白扁豆一定要經過煮熟加熱後或者炒製過的才可以安全食用。食用須持之有度，不可過量，否則可導致氣滯氣脹，腹胃部、甚則兩脅脹痛。此外，白扁豆含嘌呤，所以痛風和高尿酸患者慎用。



袪濕扁豆湯推介



扁豆薏米瘦肉湯



材料：炒扁豆1兩、生薏仁5錢、赤小豆5錢、五指毛桃1兩、蜜棗3粒、瘦肉半斤



做法：豬瘦肉洗淨、切件、汆水；其他材料洗淨。把全部用料一齊放入鍋內，加清水適量，武火煮沸後，文火煮1至2小時，加鹽調味即可

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。