甲亢都有抑鬱症狀？兩者點分？中醫睇甲亢：肝氣鬱結！湯水、桑菊茶幫助理氣、清肝、散結

一世人流流長，總有高山與低谷，相信大部分人都試過經歷緊張、焦慮、失眠等的生理問題。當以上情況持續超過一周，便要關注。這種看似抑鬱又非抑鬱，看似病又不像病的病，其實是常見的內分泌疾病—「甲狀腺機能亢進」，簡稱「甲亢」。註冊中醫師張立彤話，患上甲亢可大可小！

甲亢VS抑鬱

甲亢早期與抑鬱症都有明顯情緒不穩定的情況，兩者皆由壓力所誘發。然而，甲亢是內分泌疾病，抑鬱症是心理疾病，通常甲亢的表現是比較持久的興奮、好動、多食而消瘦。而抑鬱症是精神疾病，長期處於情緒低落，食欲下降、體重減輕。一些老年甲亢患者，也可能出現抑鬱症狀，反而表現爲食欲下降。患者應及早求醫治療，以免錯過治療黃金期。

張醫師表示，甲亢多見於女性，以臨床症狀及化驗結果（血清三碘甲狀腺原氨酸T3及甲狀腺素T4增高）確診。由於甲狀腺激素分泌過多，人體的代謝率增高，常見症狀狀有：

● 甲狀腺腫大

● 食欲增加，體重減輕

● 心跳加快，疲乏無力

● 情緒激動，精神過敏

● 怕熱，易出汗

● 不同程度眼球突出，手平舉向前伸出時顫抖等。

中醫角度拆解甲亢

張醫師指出，中醫文獻早有「積年癭病，骨消肉盡，驚惕不安」記載。甲亢應屬中醫學「癭病」的範疇。中醫認為此病乃因肝氣鬱結，進而化火動風，耗傷陰津，故見陰虛陽亢的證。各個證型均可見肝氣挾痰的症狀。因此，在滋陰瀉火，補益氣陰之中，又需按不同辨證加入相應的疏肝理氣，化痰散結之劑。一般初起疏肝為主；中期平肝清熱涼血為主，佐以養陰；後期滋陰養肝益氣為主，佐清餘熱。

輔助食療推介

在治療過程中，非缺碘型甲亢患者及甲亢患者經服用藥後成爲甲減者，皆不宜多吃含碘食物，如紫菜、海帶、昆布、杮子等，以免影響病情。食療及輔助康復，建議食用前先向相熟醫師查詢。

夏枯草瘦肉湯

材料：夏枯草2錢、陳皮1錢、青皮1錢、霍山石斛3錢、白蘿蔔半斤、瘦肉2兩、蜜棗2粒

製法：先將蘿蔔洗淨切塊，瘦肉洗淨切塊，其他材料洗淨，加清水適量，大火滾轉文火煲1小時，加鹽調味即可

功效：理氣散結。適合氣滯痰阻型，頸部覺脹，胸悶，喜嘆息或兼胸竄痛等，常與情志因素有關。

五指毛桃烏雞湯

材料：五指毛桃1兩、桃仁3錢、川芎3錢、陳皮1塊、浙貝母2錢、烏雞半隻

製法：先將烏雞洗淨切塊，其他材料洗淨，加清水適量，大火滾轉文火煲1小時，加鹽調味即可

功效：活血化瘀。適合痰結血瘀型，頸前腫塊，按之較硬或有結節。或見胸悶，納差。

生地桑菊飲

材料：杭菊3錢、小生地1兩、炒決明5錢、冬桑葉2錢、冰糖適量

製法：所有材料洗淨，共入煲中，加水適量，以大火煲滾後轉文火煲10分鐘，再加冰糖至糖完全溶化後即可

功效：清肝散結。肝火旺盛型，適合煩熱多汗，性情煩燥易怒，眼球突出，手指顫抖，面部烘熱，口渴飲多喜冷者。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。