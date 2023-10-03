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03/10/2023

節日後食滯急救！積滯、消化不良誘發胃脹、便秘腹瀉、無胃口！3款中藥茶、湯水推介，消肉食減脂、消澱粉、消油膩對號入座

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Text: 蔡君瑤 Photo: 由作者提供

　　幾渡春秋，又到中秋。今年中秋節日氣氛特別濃厚，中秋接住國慶，不少人都選擇留港共度佳節。過時過節更是親友共聚大吃一頓的好機會，大朋友尚且難節制，小朋友更甚；加上中秋節月餅款式愈多，節制更難！綠豆蓉、蓮蓉都是滯胃的食物，加上節日大餐免不了多吃肉類肥膩，節後最常見的腸胃問題如痰多積滯、胃口不開、胸悶噯氣、甚至便秘或瀉泄。註冊中醫師張立彤爲大家推介不同類型消滯食療，先看看自己屬邊類型「食滯」！

 

消滯重點在「胃」更在「脾」

 

　　張醫師指出，若在短時間內飲食過量，加上睡眠不足，令脾胃功能受損，運化失職，便容易出現腸胃積滯（消化不良）。一般會出現胃脹、曖氣泛酸、矢氣臭味、甚至脘腹脹滿、惡心嘔吐、厭食或大便失調等症狀。中醫認為中藥山楂、麥芽、穀芽、雞內金等均具有消積滯的功效。如脾胃虛弱、消化無力者，可配健脾補胃的食療，達到消積解滯的作用。

 

山楂、麥芽、榖芽等皆有消食導滯功效。

 

中秋消滯食療推介

 

消肉食最強：山楂消脂茶

材料：山楂2錢、萊菔子3錢、桂花5分、草決明3錢、陳皮1角、冰糖適量

製法：桂花備用，其餘材料加入適量清水，猛火煲滾後改用慢火煲40分鐘，收火後加入桂花及冰糖調味，即可飲用

功效：健胃消食，消脂減肥

 

 

消澱粉最強：和胃麥芽茶

材料：連翹2錢、生穀芽1兩、生麥芽1兩、雲苓5錢、萊菔子3錢、蜜棗2至4粒

製法：將上述材料加入適量清水，猛火煲滾後轉慢火40分鐘，即可飲用

注釋：麥芽助消澱粉類食積，可消食導滯，健脾和中，對米、麵、薯、芋等食物所致的消化不良、不思飲食、脘悶腹脹等積滯不消，效果良好。但要注意，麥芽還可回乳，故哺乳的婦女不宜使用服用。

 

消油膩最強：萊菔鮮陳腎湯

材料：萊菔子6錢、乾鴨腎2個、鮮鴨腎2個、山楂2錢、黨參5錢、白蘿蔔半斤、陳皮1角

製法：將上述材料洗淨，加入6碗清水，煲滾後改用慢火煲40分鐘，加鹽調味飲用

功效：健脾補胃，適合脾胃虛弱、消化無力者。

 

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。

 

 

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