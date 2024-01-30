雞蛋好處｜蛋黃好高膽固醇？中醫︰吃蛋走黃損失大！雞蛋可安神、護肝！3款雞蛋食療改善失眠、痛經、風濕骨痛

著名哲學及數學家亞里斯多德提出了一個悖論：世界之初，是先有雞，還是先有蛋？直到本世紀，英國布里斯托大學和中國南京大學的研究人員爲千古謎團給出了答案，那就是先有雞。然而，「進食蛋黃導致膽固醇升高？」，這個爭議仍持續未有正確答案。今期請中醫師李殷兒從中醫學角度，爲大家分析雞蛋的性味及功效。

爲何蛋黃人人喊怕？

古往今來，坊間流傳，蛋黃是導致高膽固醇的元凶。膽固醇過高便有可能積聚在血管內壁上，使血管變得狹窄，形成動脈粥樣硬化，甚至閉塞。因此，人們認爲進食高膽固醇的食物後，尤其是蛋黃，會使血液中的膽固醇含量升高。因此，不少巿民一直有「吃蛋走黃」的習慣。

「斬腳趾避沙蟲」可降膽固醇？

李醫師指出，血液中約有70-80％膽固醇都是由肝臟製造的，約20-30％從飲食中攝取。人體內有自動調節膽固醇的機能，能把血液中的膽固醇維持在正常水平。當我們進食大量高膽固醇食物後，肝臟會調節膽固醇產生量，防止膽固醇水平過高；反之亦然，當人體攝取膽固醇含量過低時，肝臟會製造更多膽固醇，以補充身體所需。換言之，導致高膽固醇的元凶並非膳食中攝取的膽固醇，而是人體內的調節機能的破壞。

李時珍於《本草綱目》提及蛋清性味甘、涼，有清肺利咽、清熱解毒的功效；而蛋黃則有養心安神補陰血的功效。

雞蛋可保護肝臟

《神農本草經》稱雞蛋為「雞子」，認爲其性平味甘，有滋陰潤燥，清咽開音，養血安神的功效；李時珍於《本草綱目》提及：「精不足者，補之以氣，故卵白能清氣，治伏熱、目赤、咽痛諸疾；形不足者，補之以味，故卵黃能補血……」認為蛋清性味甘、涼，有清肺利咽、清熱解毒的功效；而蛋黃則有養心安神補陰血的功效。一般蛋白與蛋黃配合食用，可相輔相成，具有鎮心、益氣、安五臟、止驚安胎之功。

現代研究證實，蛋黃有兩大確實的功效，一是健腦益智，二是保護肝臟。蛋黃中含有豐富的卵磷脂，其中成份膽鹼，是製造乙醯膽鹼的重要成份，而乙醯膽鹼是神經傳導中的重要物質，對老年人的智力、情緒均有幫助，並可改善各個年齡組的記憶力。卵磷脂也可降低血液黏稠度，使膽固醇更易代謝，減低脂肪肝及肝硬化的機會。

烹飪雞蛋宜少用油

雞蛋的吃法很多，煎，炒、炸、煮、蒸各具特色，雖然雞蛋對於血液中膽固醇濃度影響很小，但以油炸、油煎的方式烹煮，或是食用時添加其他醬料，都可能讓人吃下更多的反式脂肪和飽和脂肪。李醫師建議吃帶殼水煮的蛋，水煮蛋的蛋白質消化率亦較高。

李醫師推薦雞蛋食療（2人份）

【改善失眠】合桃杞子雞蛋

材料：

杞子10克，圓肉10克，合桃肉15克，雞蛋2隻。

做法：

先將材料洗淨，圓肉及合桃放煲內，加清水1公升煲30分鐘，放入杞子、再打入窩蛋，煲至蛋熟，加入紅糖調味即成。

功效：

滋補肝腎，安神寧志。對失眠，腰膝酸軟，遺精有幫助。

【改善痛經】益母草雞蛋

材料：

益母草20克，雞蛋2隻，紅棗3枚，生姜3片，紅糖適量。

做法：

所有材料洗淨，益母草用濾袋包起，煮45分鐘後放人雞蛋同煮，雞蛋熟後去殼再煮2分鐘，吃蛋飲湯。

功效：

活血調經。對經期腹痛、四肢冰冷有幫助。

【補腎安胎】桑寄生蛋茶

材料：

桑寄生30克，蓮子15克，雞蛋2隻，紅棗3枚，紅糖適量。

做法：

將以上材料洗淨，桑寄生用濾袋包起，放入洗淨的瓦煲內，加清水1公升，煲約45分鐘，取出桑寄生，加紅糖調味後，放入另外煮熟的雞蛋即成。

功效：

補腎養血，寧神安胎。可改善風濕骨痛，腰膝無力等症。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。