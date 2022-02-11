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11/02/2022

腋下有紅痛腫塊，可能是「皮膚膿腫」！有兩類人要當心！

#健康小tips #放膿 #吸煙人士 #腫塊 #皮膚膿腫 #免疫力低 #皮膚問題 #淋巴腫脹
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  • 陳湧

    陳湧

    私人執業皮膚專科醫生, 現為肌百治皮膚專科中心顧問醫生及明德國際醫院名譽顧問，曾於國際皮膚會議演講及於國際皮膚期刊發表論文，工餘時喜愛與家人四處遊歷，增廣見聞。

    健康「膚」識

　　阿偉平常經常做運動，常常約三五知己行山遠足，有時一行就五、六小時。近日因疫情原因，私人時間更多，令阿偉更多時間自己於家附近跑步。到兩星期前右邊腋下有點疼痛，以為是運動時普通磨擦受損而不以為意，之後發現痛感愈見明顯，洗澡時一看，發現腋下已有一粒紅色腫脹物，自行搽一些家中外用藥膏，結果不但没有好轉，腫塊更變得愈來愈大，已大約兩至三厘米大，疼痛甚至令阿偉舉手也覺得辛苦。最後求醫才發現自己患上皮膚膿腫，需要立即做手術放膿。

 

　　皮膚膿腫（Cutaneous abscess）是皮膚及軟組織內，充滿膿液及白細胞的空腔，本身可於任何皮膚位置出現，而較常見於腋下、下身位置。任何人士也可能患上，而免疫力較低或吸煙人士會有更大風險。多數是由細菌感染所引起，尤其是金黃葡萄球菌，但真菌或病毒也可。病菌從皮膚表面傷口或毛囊入侵，而膿腫亦可於一些外物碎片意外插入皮膚的位置出現。細菌性膿腫會於患處出現局部發炎現象，即是患處有發熱、疼痛及紅腫情況，嚴重個案患者可能會發燒、淋巴腫脹。

 

（圖片由作者提供）

 

　　膿腫一般需要放膿，醫生可以在局部麻醉下用刀片打開細小開口，盡量清除膿液及留下樣本化驗種菌，再徹底消毒。醫生可能會繼續留有開口，盡量讓膿液流出，有需要的話也會考慮使用抗生素殺滅細菌。預防方面需保持個人清潔衛生及戒煙。如果懷疑自己患上皮膚膿腫應及早見醫生，因一般外用藥不能有效治理皮膚膿腫。

 

 

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