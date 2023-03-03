面上長出細小啡色粒粒，是雀斑？原來是扁平疣！如何分辨與治療？

Janet經常陪兩個兒子參加戶外活動，慢慢發覺面部皮膚上長了一些細小啡色粒粒，自己以為是雀斑。因為本身不是特別介意，家中事宜亦困身，所以未有理會。但後來久而久之，發覺啡色位置已經愈來愈多，與朋友聚會時已難以化妝遮蓋，所以到了美容院接受激光治療，奈何數次治療後仍未有改善，最後到醫生求診才確診為扁平疣。

雀斑是常見的表皮色素，與接觸紫外線及本身膚色有關，没有傳染性。外觀上色素皮膚平滑，而疣則凸出皮膚，表皮粗糙不平，為色斑與疣最明顯分別。疣是由人類乳頭瘤病毒（Human Papillomavirus，簡稱 HPV） 感染所引起的一種良性皮膚增生，通過與病毒直接接觸而傳播，潛伏期由幾周到幾個月不等。病者可通過觸摸其他人的疣後而受到感染，亦可以通過共用毛巾，或其他個人物品傳染他人。

面部扁平疣一般只在表皮位置，没有深入的「根」，磨損性的二氧化碳激光是常用治療扁平疣的方法，傷口控制在表皮已經可以有效治療。進行治療前醫生會注射或外搽局部麻醉藥，然後用激光準確地磨損疣和氣化疣，術後傷口會結痂，痂大約於一星期左右會自然脫落，傷口會慢慢平復。好處是治療效果理想，通常一兩次就可移除疣，醫生較容易控制傷口深淺和範圍，適用於各種大小的疣，治療後留疤痕機會不高。

雀斑則多以非磨損型激光處理，效果因應多個因素而有所分別，如色素深淺，儀器種類等。但如果治療後仍未有效果的話也應諮詢醫生意見，有時可能與Janet 一樣，因為有其他病因而影響療效。

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