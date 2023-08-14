  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康「膚」識
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor都市痛症走肉廚房輕養生馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2022健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康健康新知逸趣談Teen心理全說
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

14/08/2023

心口、背脊生暗瘡：處理不當可能變肉芽！除了搽藥食藥，護膚有甚麼要注意？

#暗瘡 #肉芽 #健康 #疤痕 #避孕藥 #口服抗生素 #皮膚問題 #外用維A酸 #皮膚科 #背脊生瘡 #生瘡 #患者 #外用藥 #皮膚護理 #去角質 #防曬
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陳湧

    陳湧

    私人執業皮膚專科醫生, 現為肌百治皮膚專科中心顧問醫生及明德國際醫院名譽顧問，曾於國際皮膚會議演講及於國際皮膚期刊發表論文，工餘時喜愛與家人四處遊歷，增廣見聞。

    健康「膚」識

　　阿傑是一位準備升中四的學生，平常熱愛運動，暑假期間參加更多足球訓練及比賽。自己本身也有暗瘡問題，但可能近日天氣濕熱，同時也因增加了户外運動，經常身水身汗，令面部暗瘡更為嚴重，用上坊間暗瘡藥膏仍没有改善。之後更發現心口背脊生瘡之餘，生瘡之後，粒瘡更形成「一舊舊」紅色腫塊，令阿傑決心求醫尋求治療。

 

　　其實在身體軀幹出現暗瘡比想像中來得普遍。統計上暗瘡患者中有一半人於軀幹上也患有暗瘡，當中上背及上胸較常見，而這些位置更是疤痕增生的高危位置，如果於這些位置上長出較大或較持久的暗瘡的話，會有變成肉芽的風險，從而長期影響外觀。

 

　　治療方面，身體及面部暗瘡的方法大同小異，而因為身體上位置較廣，需要用上多一些時間外搽藥膏，另外，亦應避免使用一些可令衣服漂白的成分。根據國際治療建議，不論病情輕微或嚴重，醫生也應考慮使用外用維A酸，而當中也有大型臨床研究證實，新類型外用維A酸對面部及身體暗瘡也有治療效果。當病情嚴重的話，除了外用藥之外，口服抗生素、避孕藥、口服維A酸也可用來控制病情。但即使醫生處方適合的藥物治療，暗瘡患者同時需要選用適合自己膚質的皮膚護理產品，如適當去角質的洗面和潤膚，不阻塞毛孔的防曬也是同樣重要的。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多健康「膚」識文章

你可能感興趣

#暗瘡 #肉芽 #健康 #疤痕 #避孕藥 #口服抗生素 #皮膚問題 #外用維A酸 #皮膚科 #背脊生瘡 #生瘡 #患者 #外用藥 #皮膚護理 #去角質 #防曬

更多健康文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk