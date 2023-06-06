荷里活廣場斬人案 | 在場目擊者、看影片留下心理陰影？3個方法為自己「心理急救」！

鑽石山一廣場發生悲慘斬人案，影片在社交媒體流傳，畫面令人非常不安和難過，我更加關心當時在廣場內目睹事件的職員和途人。那個兇案場面，無論是在現場或社交媒體看到，是會令人留有心理陰影的。

（圖片來源：晴報）

心理學裏，有一個範疇叫「心理急救」（Psychological First Aid），專門向因受到突發性事件而情緒受困擾的人士提供急救服務。為何需要心理急救呢？因為當要面對突然其來的災難／意外／恐怖場面時，有些人會出現急性不適徵兆， 這包括：失眠、腦海裏不停出現不安畫面、驚恐、困惑、情緒失控、失去定向感、狂亂或激動、發惡夢、暴躁易怒、過度警覺、易受驚嚇、失憶、情緒麻木、抽離退縮、呼吸困難、發抖等症狀，若不理會的話，當時人很容易由急性的情緒問題變成慢性的精神健康問題。

心理急救是指協助受事件困擾和被情緒淹沒的當事人先平靜下來的方法。

方法（1）：若自身就是當事人，必須要懂得自救（self-help），關鍵是要觀察自己是否處於一個需要急救的狀態，若出現任何一項或以上的急性不適徵兆，即是顯示有必要尋求醫生、精神科醫生或心理醫生去幫助自己了。香港也有機構提供心理急救的電話熱線，例如紅十字會。

急性的心理不適是會好起來的，快則一星期便會開始回復日常狀態，但最重要的是，當事人需正視問題和採取行動尋求專業人士幫助，它不是傷風感冒，不要以為自己「瞓幾日」就能自癒。

方法（2） : 除了找專業人士之外，當事人要知道，這時的心理狀態是需要社會支援（social support）的，可以是家人、伴侶或朋友。向他們傾訴也好，找他們陪伴做別的事情也好，有可信任的人在旁，日子比要自己單獨面對容易過得多。

方法（3）：另外，可幫自己列舉一個身體狀況check-in list和令自己再站起來的 pick-me-up list，每日都填寫。Check -in list可以令自己再拾專注於關心自己健康的事項上，例如：

（1）我今天喝了幾多杯水呢？

（2）今天吃了多少餐？哪一餐最滿足？

（3）今天服了藥未？

（4）今天做好個人清潔沒有（刷牙、洗面、洗澡--有些情緒低落的人是連個人衞生也沒心情做的）？

（5）昨晚睡得好嗎？

（6）今天有沒有運動？（運動對舒發情緒非常有幫助）等等

目的就是把注意力從回憶不安事件轉到別的事上，關注自己的健康，是很有效能轉移視線的題目。

而且，一個人希望自己更健康，動力就會回來。Pick-me-up list就是列舉一些可以令你開心／心情好過的事，舉例：

（1）到 xx 餐廳吃我最喜歡的yy；

（2）到沙灘暢泳；

（3）看 xx電影；

（4）去日本旅行等等。

想著想著，起碼腦袋不會只充斥著負面情緒，若那個清單夠長的話，或許終會有一刻，你會開始真的想採取行動讓自己開心起來。這個check-in list和pick-me-up list曾幫助過很多朋友，不單止心理需要急救的人士，對負面情緒的朋友也有幫助。

建議需要心理急救的朋友三個方法都做齊，可以很快就把情況改善。