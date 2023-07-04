04/07/2023
快活保養 | 失眠慘過大病！點解要徹底「搣甩」安眠藥？盤點安眠藥和鎮靜藥物鮮為人知的不良副作用
利嘉敏
利嘉敏
-香港中文大學新聞及傳播學院副教授
-香港中文大學校長模範教學獎和社會科學院模範教學獎得獎者
-暢銷書作家，著有《公關學一天課》、《公關公義》、《公關智商》、《逆戰公關》、《提升你的工作智慧》、《做個有水平的女性》、《管理自己才能管理別人》、《互聯網 + 企業公關案例與策略》。
-香港經濟日報《攻關女子》專欄作家
-Etnet 《男男女女 嘉.點情趣》節目主持人
-前新城電台《原來生活好快樂之有危有機》節目主持人
-創. 天時 START COMMUNICATIONS 行政總裁
由心理學家轉跑道成為公關教授，再游走學術界、傳媒界和商界之間，繁忙生活中，不忘快活保養身心靈，堅持在人生下半場，儲備健康資本才是人生最重要的事。進行各方面的健康學術研究超過20年，研究報告發表於國際學術期刊和牛津出版社書籍當中。經過超過20年的觀察和研究，發現我們要在保養健康的過程當中，再加上「快活」二字，才能事半功倍、淋漓盡致。
嘉‧點健康
逢周一更新
蔣介石夫人宋美齡活到106歲，但原來她年輕時是夜鬼一名，愛熬夜，與蔣介石早睡早起的生活習慣剛剛相反。中年時期，多年累積的不良睡眠習慣令她患上失眠症和蕁痲疹。當時的醫生對心急要治好自己失眠症的宋美齡束手無策，唯有開安眠藥給她服，但一直無法根治。後來1942年，宋飛到紐約醫治蕁痲疹的時候，遇上一名女醫生，她反對宋長期服用安眠藥，認為依賴安眠藥將會令宋的失眠症變成無法根治之症，此女醫生用了幾個月的時間，協助宋戒掉安眠藥，並以非藥物的方法令宋開始 「有覺好瞓」。平常人面對的事情應該比宋美齡還好吧？既然忙碌和壓力龐大如宋美齡都可最終克服失眠，why can't we?
當然，那是需要一個過程，要給自己一點時間。宋美齡和很多人都曾依賴藥物意圖解決失眠問題，但服用安眠藥可能幫到一時，但長期依賴的話，首先是會在人體產生很強抗藥性，愈食愈需要加大劑量才有效。其次是此類藥物會有不良的副作用。
現時在香港，醫生最常開的安眠藥有Zolplidem 和 Zopiclone，副作用包括眩暈、頭暈、昏暈、幻覺、容易跌倒（尤其是過了65歲人士）、動作笨拙（clumsiness）、不穩（unsteadiness）、心智沮喪及昏亂（confusion）、嗜睡、頭痛、口乾、苦味等。有些老人家睡不著會找醫生開安眠藥幫助入睡，但之後又會感覺頭重頭暈兼平衡感下降（所以容易跌倒），那是很多時出現的情況，但老人家又未必知道可能是藥物副作用所致。我的母親就是一個例子，有幾個月經常訴説早上頭眩和容易失平衡（老人家失平衡可大可小！），照過腦沒事，結果替她抽絲剝繭找原因，才發現原來她自己偷偷地去看醫生要求服食安眠藥。
又，現時亦有醫生喜歡開鎮靜劑（Sedative）幫病人處理失眠問題，最常見是開Benzodiazepine， 副作用包括疲倦、嗜睡 、噁心、精神恍惚、記憶力障礙、身體協調力下降、反彈性失眠（Rebound Insomnia）。 美國加州大學（聖地牙哥分校）的精神科榮譽教授Daniel F. Kripke致力硏究安眠薬（尤其是帶有鎮靜成分的藥物）與死亡風險的關係。他發現，長期服用安眠和鎮靜薬物的人，比沒有服用這類藥物的，更易有癌症、早死和抑鬱症風險。活到106歲的宋美齡有幸在中年時期遇有一位好醫生，要她用好幾個月的時間「搣甩」對安眠藥物的依賴，究竟她用了甚麼方法？下回再談。