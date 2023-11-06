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06/11/2023

步行速度與健康有關？研究發現：快步走可減失智、心臟病、癌症和死亡風險！每天快步走幾多分鐘可抵消久坐不良影響？

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  • 利嘉敏

    利嘉敏

    -香港中文大學新聞及傳播學院副教授
    -香港中文大學校長模範教學獎和社會科學院模範教學獎得獎者
    -暢銷書作家，著有《公關學一天課》、《公關公義》、《公關智商》、《逆戰公關》、《提升你的工作智慧》、《做個有水平的女性》、《管理自己才能管理別人》、《互聯網 + 企業公關案例與策略》。
    -香港經濟日報《攻關女子》專欄作家
    -Etnet 《男男女女 嘉.點情趣》節目主持人
    -前新城電台《原來生活好快樂之有危有機》節目主持人
    -創. 天時 START COMMUNICATIONS 行政總裁

    由心理學家轉跑道成為公關教授，再游走學術界、傳媒界和商界之間，繁忙生活中，不忘快活保養身心靈，堅持在人生下半場，儲備健康資本才是人生最重要的事。進行各方面的健康學術研究超過20年，研究報告發表於國際學術期刊和牛津出版社書籍當中。經過超過20年的觀察和研究，發現我們要在保養健康的過程當中，再加上「快活」二字，才能事半功倍、淋漓盡致。

    嘉‧點健康

    逢周一更新

　　我經常説的一句話：自己身體自己理。世上最珍貴的是健康，平時未必為意，但當失去的時候，才會覺悟原來能正常地一呼一吸、無痛無苦地行動如常，並非理所當然。

 

　　現時科技相當發達，有甚麼狀況，馬上可以去照去驗，這個需要時當然要做。但平時自己身體的情況，自己也可多加留意，畢竟，天下間，最應為到自己身體負責的，只有自己。

 

　　平時可以從哪些方面入手呢？牛津大學出版社旗下的European Heart Journal 第38卷43期學術研究報告中指岀，我們在平常生活中，可以自己多加留意兩方面，因為它們與我們的健康 / 健壯指標相輔相成。

 

　　第一方面是我們的步行速度 (walking pace)。研究學者招募了超過42萬中年男女，他們年齡介乎38.9至73.7歲。 在三組（速度緩慢組-- slow pace、速度平均組—steady / average pace和速度輕快組--brisk pace）的參與者當中，有以下發現：

 

(1) 無論男女，步行速度與其身體的最大攝氧量有非常強的關係， 速度輕快組的最大攝氧量是三組之中最高的。

(2) 男女參與者當中，速度緩慢組的死亡風險比其他二組的人高67%。

(3) 速度緩慢組因心臟病患而引致的死亡，是速度輕快組的兩倍。

 

　　這些數據給我們甚麼啟發呢？散步 / 慢步是好，但若能可加快一點點速度，來一個快步走 (brisk walking)，那就更有益！Dr Matthew Ahmadi，澳洲悉尼大學醫學院博士後研究員，觀察了78,500位參與者，有兩大發現：

 

　　每日一萬步確實減低患病和死亡風險。

 

　　走路時若把步代加快一點（變成快步走brisk walking），還會大大減低失智、心臟病、癌症和死亡的風險。

 

　　挪威特羅姆瑟大學的研究團隊有很令人鼓舞的發現，報告發表在British Journal of Sports Medicine 2023年8月份的期刊裡：原來每天快步走(brisk walking) 22分鐘，就足以抵消到久坐對健康的不良影響。

 

　　那麼方便又好處多的快步走，再沒有龜速的理由吧？！祝大家從今日開始，健步如飛！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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