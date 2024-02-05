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05/02/2024

去濕食療 | 立春潮濕天氣來襲要排濕！陳皮水去濕化痰最得！多久喝一次？2類人不適合！即睇焗茶做法

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  • 利嘉敏

    利嘉敏

    -香港中文大學新聞及傳播學院副教授
    -香港中文大學校長模範教學獎和社會科學院模範教學獎得獎者
    -暢銷書作家，著有《公關學一天課》、《公關公義》、《公關智商》、《逆戰公關》、《提升你的工作智慧》、《做個有水平的女性》、《管理自己才能管理別人》、《互聯網 + 企業公關案例與策略》。
    -香港經濟日報《攻關女子》專欄作家
    -Etnet 《男男女女 嘉.點情趣》節目主持人
    -前新城電台《原來生活好快樂之有危有機》節目主持人
    -創. 天時 START COMMUNICATIONS 行政總裁

    由心理學家轉跑道成為公關教授，再游走學術界、傳媒界和商界之間，繁忙生活中，不忘快活保養身心靈，堅持在人生下半場，儲備健康資本才是人生最重要的事。進行各方面的健康學術研究超過20年，研究報告發表於國際學術期刊和牛津出版社書籍當中。經過超過20年的觀察和研究，發現我們要在保養健康的過程當中，再加上「快活」二字，才能事半功倍、淋漓盡致。

    嘉‧點健康

    逢周一更新

　　春天首要做的事是大驅濕熱，香港尤其是非常潮濕之地，若一年開始的時候不先排濕， 「補」極都不會在體質上有所改善。應排的濁水和污漬滯留在體內，就是痰濕。五臟六腑有不該有的水，都是麻煩，會衍生很多病。例如：如果肺有水，會氣行困難、氣短、氣促、渾身腫、小便困難、大便稀溏。肝腹水就會下腹痛、轉身不便。腎有水，肚臍以下的下腹肚腩會大、腰痛、手腳冷、下身比臉和上身重和腫。濕症主要是脾胃虛弱造成，脾濕了，胃腩會比較大，容易肚脹、肌肉不夠力、成身容易攰和口渴。

 

　　坊間有很多去濕的藥方或方劑，問題是，都市人忙碌，若需要日日煲藥或煲湯，未必個個人可以做得到，所以我非常推介用保暖壺焗茶，方便快捷，這樣才容易令都市人輕鬆養生。否則，即使有更好的養生藥方，若我們不能持之以恆，只是很間歇性地才做一下，其實不會有效果。

 

　　春節將到，華人新年較多大魚大肉，可以現在就開始每天焗一壺陳皮水，在過節前幫自己先去濕。陳皮是很親民的材料，華人家庭廚房必備，亦不難買，所以非常方便。我家是常備陳皮的，而且視那罐家母親自曬製的三十年陳皮如珠如寶。俗語有云：「一兩陳皮一兩金，百年陳皮勝黃金」，可見陳皮非常有價值。

 

（圖片來源：Envato）

 

　　那陳皮值錢在哪裏呢？它性溫，入脾、肺經，功效有：理氣、止咳、化痰、健脾、和胃、去濕，益處非常多，尤其是現時感冒高峰期，很多人主要病徵好了，卻還好像仍未把肺部或喉嚨的痰理清得徹底，這個狀況飲陳皮水最好，飲上一星期，就會發現肺部喉嚨的痰會減少。曾經中過流感或肺炎的，可以試試陳皮水。

 

　　春節將至，可每日喝陳皮水在現階段去濕化痰 「打定底」。陳皮水做法非常簡單：（1）陳皮用五年或以上效果比較好；（2）每次取一瓣清洗和記緊要刮囊，因為那些囊會令人濕熱；（3）用清水把陳皮浸一下；（4）將那瓣陳皮剪碎，這樣做會更入味；（5）將陳皮歲放入保暖壺，用熱滾水沖，焗30分鐘至4小時也可以，然後飲用。

 

　　又，陳皮水不要焗隔夜，亦不要長期日日飲用，那會傷元氣。連續飲用一至兩星期，去了一些痰濕，可以停一停。香港地方非常潮濕，可選一個月連續一星期飲用陳皮水，然後停一下，再等下一個月再做，那就可以又去痰濕，又不會傷元氣。但本身熱底、經常生痱滋的人則少喝為佳。

 

 

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