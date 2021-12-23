我不是廢老｜退下來也不要做「廢老」！如何調教自己適應人生轉變？變量！變質！

世事變幻無常，人生亦有很多階段性的變化：成長、結婚生孩子或單身或無孩，工作事業發展、疾病、退休等。每一個階段都有挑戰，最終也要學習適應和調教。

當這些轉變是向好的方面增值時，適應調教都會是正面、積極和開心的。但有些轉變牽涉到主觀感覺是負面的話，例如退休、失業和離婚等，必定會牽涉多方面的失落和挫敗感。這包括了經濟收入支出上的變化，對生活質素難免有所影響。第二個變化就是社交圈子的轉變，昔日的圈子變得陌生，你也不好意思去打擾他們，也不想去過分緬懷過去。

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再者，社會地位和角色的轉變，從角色崗位退下來，自然覺得桃花依舊人面全非，更甚者，連環境也改變了，你昔日的建樹已經消失了，陌生感和失落感就更強烈。

常見的適應方法就是變量，例如在積蓄資產方面謹慎地量入為出，減少和舊朋友同事來往，建立新的社交圈子，找尋新的興趣活動和發展等。

如果想要一個變量又變質的調教，就不要做「廢老」。「廢老」不一定和年齡掛勾，而是一種心態，那種停留在昔日光輝，停止接受新事物，是脫節，是play safe的態度。

既然已經進入人生另一階段，那種接受現實，改變自己。未必需要全面參與新生代的活動，但要認識要理解箇中樂趣。生活不應該只和自己同輩的人去行山飲茶，也應該和新生代來往，和他們做朋友，從他們身上學習新知識新價值觀，而不是扮演長輩去教導他們。不斷緬懷昔日，只會更失落更沮喪，能夠放下迎上前去，才是上策。

時代變了，自己不變，這只會令未來的日子更難熬。