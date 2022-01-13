向一位精神康復者致敬：要克服別人的標籤，先要克服自己對標籤的恐懼！

我們都愛把自己美麗的一面給人家看見，害怕把自己內在和弱點醜態給他人看見。這是人之常情。

更有挑戰的是不懼怕承認自己的弱點和願意分享自己的幽暗面。

有這樣的一個故事：

我們從事精神健康教育工作的人都知道過來人的分享是最有力的教育。但是，要康復者站出來分享他們的經歷，絕對不是一件容易的事。

十多二十年前，當我仍在青山醫院工作的時候，邀請康復者作公開分享是更困難的事，因為「青山」是一個更強的負面標籤。*

有一些年青康復者會願意接受錄音訪問或電台訪問，因為他們都希望可以藉著自己的分享，令大眾對患者的經歷有更深的認識，和了解他們的掙扎康復過程，也希望有相似病徵的人士及早治療。但是，要他們以真面目出現，就是一件難事。

他們會擔心別人的看法，不想別人知道他們的過去，不想那些不知情的人對他們指指點點，更害怕影響新朋友們對自己的評價。簡單來說，就是擔心「精神病」的標籤。

（圖片由作者提供）

我對某女士特別尊敬，她也令當年的我震驚：

她答應在屏幕後作分享，不但與主持對談，更願意接受現場人士的問題。在小休時間，她忽然問我：「可否走出去屏幕前？我想讓他們知道，我不怕大家知道我是誰，我不再怕這個病！我想他們見到一個有血有肉真實的人，而不是一個個案！」

責任所在，我要和她一起考慮一下可能的負面後果，以免她後悔。

她回答說：「這不是一時衝動，我在準備這個分享會的日子裏，領悟到要克服人家把我標籤，就先要克服自己對標籤的恐懼。我既然出來分享，勸大家要正面面對精神病，那麽我的畏首畏尾又怎能說服他人呢？若我能勇敢面對他們，他們也會勇敢地面對他們的挑戰！

而且，我覺得我要學習面對人家的閒言閒語，要不再害怕把自己的暗黑歷史被左鄰右里知道。那麼，有甚麼比在此時此刻，在他們的面坦然面對，在仍有你的協助教導下學習應付這些挑戰和眼光呢？」

我的反應是：肅然起敬！

*作者註：年青讀者可能不知道，因為「青山醫院」是歷史最悠久的精神專科醫院，在以前是最嚴重最長期的患者的醫院。因此在當時的人眼中，青山醫院的病人就是最嚴重的精神病病人。以前因為它和所有醫院最大的分別，是只有精神科，所以老一輩的人就會把「青山」等同於「精神病」，會在朋友間互相調笑謔稱「你來自青山？」