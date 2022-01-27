檢疫隔離好比坐監？寫清單、執「走佬袋」可減少不安？

有些被安排去檢疫中心的人士形容這經歷好比坐牢。一些獨自面對二十一天隔離的人士也有此看法。大部分人都是怕悶怕孤單怕長時間困在狹小的室內，大家都想自由活動，外出逛逛。

閒談之間，有人說：「我害怕那種隔離生活，可以怎麼辦？」

七嘴八舌的意見都離不開不要外遊，不要跨家庭聚會，不要到擠逼的地方等等。

另一個人說：「為了逃避隔離，我會逃避檢測，我怕要去隔離檢疫中心。就算我有已感染風險，只要我躲在家，自我隔離，可以嗎？」

在座有一位非常低調鮮為人認識的抗疫專家立刻說：「萬萬不可，你躲在家並不等於你平安。首先檢測可以知道你是否染疫，如果染疫是那一種變異株，要及早作適當的治療。在未有病徵前，你又不知自己是否染疫，你的家居廢物和排泄物都可能會感染他人的。所以，為己為人，都不應逃避檢測和檢疫。」

（網上圖片）

另一位災難工作員接著說：「逃避是消極的方法。說句實話，誰都不願意被困在狹小的空間，沒有自由出外活動的生活。但是，更積極地早作準備反而是最好的方法。我建議大家想想如果要進入隔離中心兩周，你會帶哪些東西：衣物被鋪、生活用品、食物、電話電腦電線等。準備一張清單，甚至一個『走佬袋』，以免緊急撤離時手忙腳亂。有積極準備往往可以增加我們的適應力，可以作出以防萬一的心理準備。

有一位沉默寡言的智者忽然開聲說：「我認為這些圍封強檢或去隔離檢疫中心的人，都應該得到尊重和讚許的。他們不是單為了自己的安全，更重要的是為了整個社區和社會。我不知可以怎樣表達我的支持鼓勵，但我希望他們會視自己為一群為抗疫而受苦受困的人，我希望我們會視他們為抗疫英雄聯盟！」