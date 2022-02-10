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心理攻防戰
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10/02/2022

疫情下凡事小心奕奕，是反應過敏？別讓焦慮影響心情和日常生活！

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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　政府說疫情嚴峻，希望大家留在家中，提醒大家在外要小心。

 

　　有人說：「我近來真的很緊張。不但戴兩重口罩，打了三針，不斷洗手，家居清潔，而且每次聽見有人咳嗽清喉嚨都彈跳起來，在電梯和車廂裏也非常害怕擠擁情況。每次聽到鄰居開門的聲音，我便立刻關上門等一會才肯外出。數天以來，我都沒有見過朋友，沒有外出，真的悶慌了。但是，我仍然非常擔心，對抽氣扇、U形喉管、開窗、倒垃圾等，都感到不安。我是否過度敏感？是否有問題？」

 

　　抗疫專家說：「這都是應有的行為，在現時疫情下是要加倍謹慎的。你可算是一個很乖巧聽話的市民啊！」

 

（網上圖片）

 

　　那人繼續說：「但是，我開始覺得自己有時會緊張，心跳加速，那些憂慮好像縈繞心頭呀！雖然過一會就平靜下來，但是只要很微小的刺激，也可能又再擔心一會。」

 

　　關注心理健康的專家說：「謹慎和緊張是有分別的。在這時期，過分謹慎都是無可厚非的，首先可以參考以下的自救方法：

 

　　保持人際溝通，就算不見面，也要用電話、訊息、視像會面等保持聯絡，要有『人氣』，才不會孤單寂寞，胡思亂想。

 

　　把憂慮說出來，朋友和醫療人員可以開解你和提供資訊。

 

　　想想你可以做些甚麼去關心和協助他人，很多時候，微小的助人，也可以自助的。

 

　　盡量減少大量資訊，主要依賴那些適當有信譽的資料庫，很多時候朋友間互相傳閱的簡訊都有斷章取義的風險。

 

　　好好照顧自己身體健康，那些老生常談的建議，仍是重要的：適量休息、多做運動、健康飲食、放鬆心情等。

 

　　我們永遠都加這一句：如果你覺得你的擔憂焦慮是過量，影響你的心情和日常生活，便應及早求助，可以改善你的情況。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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