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25/08/2022

四代人剖白內心的「不高興」！最終結論：自我反省是終身學習的功課

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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　十多歲的中學生第四代說：「我最不喜歡父母在其他父母面前吹噓我的成績和成就。他們大數我的弱點和失敗的話，我會更反感。但是在人前炫耀我的成就，我也不高興，那是我的私隱啊，怎麼變成成人們的話題，他們的『威水史』？」

 

《I SWIM》劇照

 

　　三十多歲左右的第三代說：「是的，我都以為把孩子的成長生活放在網誌分享很有趣，將來孩子長大了會有很多回憶。但是，老師們提醒我們要適可而止，留意他們的成長變化，因為現代年輕人比較注重私隱和自主，不喜歡被父母們拿來比較。所以爸媽們最好先取得子女的同意，才公布或與人談論他們的成就。」

 

　　另一任五十多歲的第二代接著說：「對於上一代，我也有不高興的地方，他們常常羡慕人家有子孫，不是感嘆『絕後』，視之為自己沒有成就繼續家族歷史，就是在人家談論子孫曾孫時就表現出酸葡萄的態度反應。老實說句，我們這一代，很多人若不是因為大環境社會變化而遲婚離婚，就是不育也不選擇生育，這些都是我們的抉擇，怎也算不得是上一代的事。何況我們在事業、社會貢獻和生活質素上，大有作為，也對上一代盡心盡力去照顧。為何他們要這樣說，徒添我們的反感不安？」

 

　　八十多歲的第一代自辯說：「唉！我們自問年青時都是那些當代文青，是《家、春、秋》、《詩禮傳家》那些作品中的抗拒封建思想的新文化人。但不知為何人愈老便愈封建，昔日鄙視的價值觀竟然會影響我們今日的想法。原來自我反省自我提點是終身學習的功課。可能你們也要記住：不要讓年華逝去磨滅了你的價值觀和信念，不要把他人的生活準則在不知不覺中變成了你對自己的批判。」

 

 

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