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20/10/2022

明天的事明天做？從前，喜歡忙碌，同時做多件事；現在，學習一天只做一件事

#心理情緒 #一天只做一件事 #放慢腳步 #享受生活 #退休 #忙碌 #生活節奏 #身心健康
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  • 梁若芊

    梁若芊

    進入退休狀態，現時努力學習「一天只做一件事」。前為臨牀心理學家。曾於懲教部門、醫院和大學工作，及私人執業。

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　是的，我決定進入退休狀態！現在學習一天只做一件事。

 

　　這個改變是因為我本來是一個忙人，喜歡忙碌，愛我的工作，喜歡同時做多件事（multi-tasking）。

 

　　年少時最愛開著收音機來做家課，人大了也愛全職工作之餘還要投入各種義務服務。

 

　　同時做多件事也許和昔日在懲教機構工作特色有關，要眼到、口到、耳到、腦到、手到，所謂「一眼關七」，要專心面前的受助人，卻也要留意陪伴者旁觀者，和四周圍環境的突發。在大學的大場面大節日更要全方位反應，不能忽略任何細節。

 

　　這一刻決定慢下腳步，享受一下生活，聽音樂時就專心聽音樂，每天不會有多過一個約會，盡量安排充足時間去處理每一件事務……

 

（圖片來源：unsplash）

 

　　忽然發現自己開始有耐性，不急躁，對於人家的慢吞吞竟然欣然接受。更有趣的是可以有更多時間去逛逛散步，看看周圍的環境和事物，觀察更多人的行為。

 

　　把生活節奏調節之後，每天便好像很充實，好像每天都可以完成一件任務。明天的事明日做，於是人生又好像有很多未來，有很多計劃。

 

　　朋友聽到了我的新方向，就大笑起來，說：「哈哈，你以前真的是一顆跳豆，我們經常說你是過度活躍，精力充沛。現在學習慢下來，好好配合你的人生階段和年紀，這是適合你的！但如果你鼓勵人人都如此，可能令那些懶惰的人更懶惰了！」

 

　　我回答說：「我希望可以藉此提醒和我相類此的人學習慢下來，好好生活。至於那些懶惰的人……若他們可以每天做一件事，也不失為生活上的進步嘛！哈哈！」

 

 

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