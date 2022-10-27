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27/10/2022

為甚麼有些人退不下來？因為做事能幹有承擔？可能是有這3種負面心態！

#心理情緒 #退下火線 #退休 #心態 #存在感 #不信任 #個人價值 #不退不休
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  • 梁若芊

    梁若芊

    進入退休狀態，現時努力學習「一天只做一件事」。前為臨牀心理學家。曾於懲教部門、醫院和大學工作，及私人執業。

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　上期談到要學習每天只做一件事，有讀者問：「為何有些人比你更年長，更應該退下火線，但卻仍是鍥而不捨？」

 

　　最簡單直接的答案就是這些人能幹、有魄力、有承擔，捨他們還有誰可以當此重任！

 

　　但是明顯地，提問的人不會接受這答案。字裏行間可以見到提問者兩個可能的關注點：

 

　　第一個是不肯退休，似乎包含了一種不肯退位讓賢的觀感。有很多能幹又自信的人，總是覺得人家怎也做得不好，每次都要自己飛躍出來去救亡，對後輩的不放心變成了不信任。也因這種「救火」的態度，令到後輩們放軟腳步，來一個「我怎樣做你也不滿意，那麼我為甚麼要盡力呢！」的工作態度。

 

《穿著Parda的惡魔》劇照

 

　　第二個關注點可能更負面。積聚多年的經驗是一件好事，卻也代表積聚了一些惡習，有那種「阻著地球轉」，不願改變，不接受時代轉變，不明白現代人或下一代人的需要已變得不一樣的情況。他們的價值可能已經大跌，他們的表現可能已經大大不如以前。可惜在這種氣氛下，他人可能基於憐憫或尊重長輩而不會宣之於口，於是這些人變得不受歡迎卻又不自知，甚至以為他人仍然非常尊重和需要他們而繼續堅持永不言休。

 

　　其實停不下來還有一種心態，就是害怕停下來，害怕退步，害怕失去那種存在感和重要性。這是事業型人士的死穴，不甘平凡，不退不休。他們心底的希望是不是期望重要到生命的盡頭，還是不要人間見白頭，害怕見到自己的老化和退步呢？

 

 

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