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08/12/2022

是在幫助人？還是將工作建築在別人的痛苦之上？臨床心理學家的剖白：看見他人苦難也看見成長蛻變

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  • 梁若芊

    梁若芊

    進入退休狀態，現時努力學習「一天只做一件事」。前為臨牀心理學家。曾於懲教部門、醫院和大學工作，及私人執業。

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　有人說：「你們這些行業雖然是幫助到人，但始終都是靠人家的苦難才有工作，才有收入，都是『建築在別人的痛苦之上』！」

 

　　某程度上，我都不會也不能反對。但重點在於我們是否基於助人的出發點，還是賺錢的出發點。

 

　　同業間有一個閒談笑話：「最好最成功的同業絕非那些收入豐厚，有穩定長期顧客的，而是每位客人只來了數次便不用再來，收入平凡的一群！」你可以批評這是酸葡萄，但這說法的確有其自省的智慧！

 

　　又有人說：「你們為何總是帶點灰，不是應該正面積極樂觀的嗎？你們天天都在聽人家的苦況，自己不受影響的嗎？」

 

　　有些人總是要正面唱好，批評我等業內人士喜歡病態化各種現象和經歷，說到底又是那種『建築在別人痛苦之上……』的暗示。

 

　　所以他們大力鼓吹正向心理學、正向育兒、正向價值觀⋯⋯。這些正向教育完全沒有問題，問題只是出於有些人要以此來否定那些他們眼中的病態、問題、苦難。

 

　　正向心理學大師們從來沒有否定那些「負向」的學問，他們只是加入一些理性有科學根據的正向元素而已。

 

圖片來源：unsplash.com

 

　　「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」，所以「正向」和「負向」都是共存，互相配合補足。

 

　　我看見他人的苦難，也看見他們的成長和蛻變。我聽過他們的成就和幸福，也知道他們的傷痛和掙扎。所以我難以只看見一個大紅大紫的世界而看不見那沉鬱的灰黑。

 

　　也許是時候退回真實的世界，讓出空間給那些完全正面的人了。有緣再會！

 

 

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